​Wat kost dropshipping en hoeveel kun je ermee verdienen?

Zoals we inmiddels wel weten, komt dropshipping met veel voordelen. Webshops kunnen snel en makkelijk hun assortiment uitbreiden, en door te werken met goede leveranciers zijn zij niet afhankelijk van een magazijn vol voorraad. Bovendien krijgen online winkels door te dropshippen de mogelijkheid om de tijd die zij kwijt zijn aan distributie te besteden aan goede samenwerkingen met leveranciers en, niet te vergeten, online marketing. Ook voor leveranciers en merken groeien de mogelijkheden in dropshipping, en dus ook de mogelijkheden in het verkopen via sterke online retailers.

Klinkt goed, niet? Maar, zoals met alles in de wereld, is dropshipping niet voor niets. Er zijn altijd kosten die je moet maken voordat je begint aan dropshippen, en ook daarna. Ongeacht of je als leverancier of merk fungeert, of als online retailer. In dit blog sommen we de belangrijkste kosten voor je op, zodat je weloverwogen kunt beslissen of je wilt starten met dropshippen.

1. De kosten voor je webshop

Het verkopen van dropship-producten doe je natuurlijk via een webshop. En als vanzelfsprekend is een webshop niet gratis. De kans is groot dat je als online ondernemer al een webshop hebt, maar houdt er rekening mee dat het platform waarmee je werkt geschikt moet zijn voor assortiment uitbreidingen en groei in conversies.

Je webshop is het visitekaartje van je bedrijf en bepaalt mede of jouw dropship avontuur een succes wordt. Daarom is het heel belangrijk dat je webshop er professioneel uitziet en gebruiksvriendelijk is. En natuurlijk geschikt voor uitbreidingen! Daarom raden we aan om te kiezen voor een Lightspeed webshop. Werk je al met Shopify of WooCommerce? Geen probleem, dit is goed om te zetten! Wil je snel en makkelijk een professionele webshop, dan raden we je een Smooothie webshop aan. Deze webshops bevatten alle ingrediënten die nodig zijn voor een succesvolle online onderneming. De kosten? Die vallen gelukkig erg mee. Een basis webshop kost je slechts €2500,-. Pak je het liever gelijk goed aan? Dan raden we aan om te kijken naar de uitgebreidere pakketten met custom elementen. Deze webshops hebben een vanafprijs van €4.250.

2. Werk samen met een dropshipping platform

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar ben voorzichtig met het ‘zomaar’ uitbreiden van een online onderneming via dropshipping. Het zoeken naar geschikte leveranciers tussen de honderden opties is wat ons betreft een verspilling van je tijd en gaat gepaard met veel risico’s. En ook voor leveranciers kan het vinden van ervaren online retailers voelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Ons advies? Werk samen met een ervaren dropshipping platform zoals Droppery. Met de hulp van Droppery kunnen leveranciers en merken samenwerken met online retailers die al jaren actief zijn en weten hoe ze moeten verkopen.

Bijkomend voordeel voor leveranciers? Droppery maakt het heel makkelijk om bestaande logistieke processen te optimaliseren met een API koppeling. Zo kunnen leveranciers en merken werken vanuit een voorraad door hun ERP systeem, PIM, WMS of gewoon de webshop zelf te koppelen aan een middleware. Deze eenmalige koppeling zorgt ervoor dat leveranciers direct met online retailers kunnen koppelen, ongeacht of zij werken met WooCommerce, Shopify, Lightspeed of Magento. Dit voorkomt dat er continu voor elke klant een nieuwe XML feed of CSV bestand samengesteld hoeft te worden. Het behandelen van mailtjes of telefoontjes voor het verwerken van orders is ook verleden tijd. Alles loopt geheel automatisch in één systeem. Dit zorgt voor een efficiënte flow tussen leveranciers, merken en retailers. Perfect, niet? En de kosten vallen ook nog eens heel erg mee. Voor webshops geldt een startprijs van €19,- per maand en voor leveranciers is de startprijs €149,-.

3. Opvallen tussen concurrenten

Een mooie webshop met een ruim assortiment aan producten is natuurlijk erg fijn, maar wat vaak wordt vergeten is dat je er als retailer ook nog voor moet zorgen dat de webshop door de juiste mensen wordt gezien. En nog belangrijker: dat je opvalt tussen de concurrenten. Juist, marketing is de key tot succes. De kosten voor marketing kunnen erg verschillen en hangen volledig af van de koers die je wilt varen. Je kan bijvoorbeeld adverteren via Facebook of via Google advertenties. Maar je kunt ook samenwerken met influencers of zelf winacties opstellen. En vergeet niet om je social media up to date te houden! Kortom, een hoop werkzaamheden die extra kosten met zich mee kunnen brengen. Wil je iedere cent efficiënt inzetten? Kijk dan eens naar een samenwerking met een online marketingbureau, zoals Red Banana. Zij kunnen je ontzorgen in alle aspecten van online marketing. Dit scheelt je een hoop tijd. En we weten: tijd = geld!

Verkopen kost je niets

Het mag duidelijk zijn, starten met dropshippen gaat gepaard met bijkomende kosten waar je misschien niet direct bij stilstond. Gelukkig kost niet alles geld. Het verkopen van producten kost op zichzelf niets, en je hebt bij dropshippen natuurlijk niet te maken met opslag en verzending van goederen. Deze kosten steek je lekker in je zak! Al met al is het dus zeker interessant om te starten met dropshippen, maar het is wel belangrijk dat je dit goed aanpakt.

Snel overgaan tot dropshipping

Heb je goed nagedacht over de volgende stappen in jouw webshop? No time to waste! Richt je webshop dropship-proof in en gaan met die banaan. Wil je als leverancier starten met dropshippen? Droppery kan je helpen! Droppery heeft de meeste integraties beschikbaar en maakt het binnen slechts 30 minuten mogelijk om te starten met nieuwe verkoopkanalen. Samenwerken met merken als Bazar Bizar, HSM International en Home67 is dichterbij dan ooit! Succes met het laten groeien van jouw online onderneming!