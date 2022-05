​Dropshipping-successen zijn er om te delen

We kunnen er inmiddels niet meer omheen: dropshipping. Deze fulfillment methode biedt webshop eigenaren de kans om zonder een enorme voorraad aan producten een succesvolle webshop te runnen, waarbij zij zich volledig kunnen focussen op onder andere marketing en advertising. Dropshipping biedt voordelen voor de resellers, maar zeker ook voor leveranciers. Wat de voordelen precies zijn en hoe dropshipping er in de praktijk voor leveranciers uitziet, vertelt leverancier Bazar Bizar je in deze blog!



Verkoopmodel van de toekomst

In 2017 startte Bazar Bizar als groothandel in interieurdesign artikelen. Direct zagen eigenaren Pascale Pelsmaekers en Eddy Roothaert de voordelen van online handel. Met name het direct versturen naar klanten zonder tussenkomst van resellers sprak erg aan: het bespaart tijd en geld en is ook nog eens beter voor het milieu.

Wat Bazar Bizar op dat moment toch nog tegenhield om te starten met dropshipping? Het feit dat resellers handmatig de 1000+ producten van Bazar Bizar moesten uploaden in hun webshop om het assortiment en de voorraad bij te kunnen houden. Dit is een tijdrovende en bijna onmogelijke taak. Gelukkig kwam op dat moment Droppery.io met dé oplossing voor dit probleem: deze SaaS-oplossing verbindt populaire webshop platforms zoals Lightspeed, Shopware, Shopify en Woocommerce met de webshop van de groothandel. Zo kunnen producten direct in webshops van resellers geladen worden en wordt de voorraad gesynchroniseerd. De orders komen direct bij Bazar Bizar binnen en van daaruit wordt de order direct verzonden naar de klant. Hoe Bazar Bizar hun ervaring met dropshipping omschrijft? “Het is het verkoopmodel van de toekomst en we zijn blij dat Droppery dit voor onze klanten kan faciliteren.”

De voordelen van dropshipping

In onze blog over de 8 voordelen van dropshipping hebben we al eerder benoemd wat dropshipping voor webwinkels kan betekenen. Maar werkt het ook zo in de praktijk? Bazar Bizar: “Door dropshipping hebben onze partners niet langer een onverkochte voorraad. Ze hoeven alleen in te kopen wat al verkocht is. Bovendien wordt er een schakel weggenomen uit het proces waardoor de levering sneller en milieuvriendelijker verloopt. Een pakketje hoeft niet langer twee keer verstuurd te worden.” Klinkt fantastisch, toch?

Kleinigheidjes blijf je houden

Naast de vele voordelen kunnen leveranciers en resellers via dropshipping ook enkele nadelen ervaren. We hebben het al eens gehad over de nadelen van dropshipping. Wat Bazar Bizar als nadeel ervaart is het feit dat zij als groothandel geen retouren terugnemen. De resellers profiteren van de dropshipping service en hoeven geen voorraad aan te nemen, maar als de eindklant iets retourneert is het aan hen om deze retour te verwerken en in beheer te houden. Het is belangrijk dat potentiële partners zich hier bewust van zijn voordat zij aan dropshipping beginnen.

Van bestelling tot levering via dropshipping

Hoe de samenwerking er tussen leveranciers en resellers uitziet, is natuurlijk per situatie verschillend. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld de communicatie tussen de partijen, locaties waar ze gevestigd zijn en de nichemarkt waarin de bedrijven zich bevinden. Voor Bazar Bizar geldt dat zij als groothandel zorgen voor nauwkeurige productomschrijvingen in verschillende talen met zeer goede productfoto's en sfeerbeelden. Zo kunnen de resellers de producten professioneel presenteren aan hun eindklanten. Na een bestelling ontvangt de reseller een proforma factuur en na betaling vertrekt de order direct uit het magazijn.

Naast de eenvoudige manier van orders verzenden, vindt Bazar Bizar het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de resellers. Dit is om te zien hoe het proces verloopt en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Het succes van dropshipping

Door het maken van goede afspraken en een open communicatie over het business model ervaart Bazar Bizar het proces van dropshipping als een groot succes. Om dit succes vast te houden, zorgen zij voor een uitmuntende service: alle producten worden zo snel als mogelijk en goed verpakt opgestuurd naar de eindklant. Het nadeel van lange levertijden bij dropshipping willen zij op deze manier voor resellers voorkomen. De eindklant merkt niets van het feit dat er gewerkt wordt met dropshipping.

De ultieme dropshipping tip

Wanneer we Bazar Bizar vragen naar de ultieme dropshipping tip, staat het antwoord buiten kijf: “Werk samen met Droppery.io. Deze samenwerking neemt een heleboel werk weg. De synchronisatie van voorraden voorkomt bovendien nee-verkoop en handmatige werkzaamheden zijn verleden tijd.”

Ben jij een leverancier of webshop eigenaar en heb je behoefte aan een innovatieve manier van ondernemen? Dan is dropshipping the way to go. Heb je het gevoel dat je nog niet alles weet over dropshipping? Lees dan eens het blog over ‘Wat is dropshipping’ en verdiep je in de voor- en nadelen. Met de juiste voorbereidingen, up-to-date kennis en een goede dosis motivatie kom je al een heel eind en kun je een dropshipping business starten waar je uiteindelijk geld mee kunt verdienen.

[Fotocredits - 22January © Adobe Stock]