Het kan je haast niet ontgaan zijn: dropshipping. In de afgelopen jaren lijken de dropshipping webshops als paddenstoelen uit de grond te schieten. Deze e-commerce business wordt vaak omschreven als een manier om snel geld te verdienen. En dan niet alleen snel, maar ook nog eens heel makkelijk. Maar, klopt dat ook? Wat is dropshipping precies en kan iedereen zomaar een dropship webshop starten? Dat en nog veel meer vragen bespreken we in dit blog. Welkom in de wereld van dropshipping! Wat betekent dropshipping? Laten we het simpel houden en gewoon beginnen bij het begin. Dropshipping is een fulfillmentmethode wat inhoudt dat een webshop de producten niet zelf op voorraad heeft. Vandaar ook de logische connectie met e-commerce, want online biedt deze manier van business enorm veel kansen. Een dropshipping webshop heeft het product nooit zelf in handen, maar laat dit versturen door een derde partij. Deze externe partij (de leverancier) heeft de voorraad in beheer en verstuurt rechtstreeks het pakket naar de klant. Klinkt goed toch? Je hoeft alleen maar een webshop te starten en producten van een andere partij te verkopen. Of is er nog meer waar je rekening mee moet houden als dropshipper?

Het verschil tussen dropshipping en detailhandel

Nog even voor de duidelijkheid: het verschil tussen een ‘gewone’ winkel of de ‘normale’ webshop en een online dropshipping webshop is het volgende: Een dropshipper (verkoper) heeft geen eigen voorraad. Dat betekent dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de opslagruimte, de voorraad en het versturen van de producten. Bij een normale winkel, of webshop met eigen beheer van de voorraad, dient de ondernemer dit zelf te regelen. Bij een dropshipping shop plaatst de klant een bestelling in de webshop. Deze wordt gelijk doorgestuurd naar de derde partij (leverancier). Deze zorgt ervoor dat het product uiteindelijk rechtstreeks bij de klant terechtkomt. Voorraadbeheer en logistiek besteedt je dus uit aan een externe partij en dat noemen we fulfillmentservice. Dropshipping is voor veel beginnende ondernemers aantrekkelijk, omdat je weinig eigen vermogen hoeft mee te brengen. Je hoeft geen eigen voorraad in te kopen en deze ergens opslaan. Een lager risico dus. Hoe verdien je geld met dropshipping? Kun je geld verdienen met dropshipping? Jazeker! Zoals we al eerder zeiden stuurt de dropshipper de verkoop direct door naar de leverancier. Deze is uiteindelijk verantwoordelijk om het product te versturen naar de klant. Geld verdien je door het verschil van de inkoop- en verkoopprijs. Dit noemen we ook wel marge. Deze marge kan verschillen door bijvoorbeeld afspraken die je als dropshipper hebt gemaakt met de leverancier. Vaak zien we ook dat derde partijen standaardmarges hebben waar meerdere dropshippers gebruik van maken. De marge is uiteindelijk belangrijk voor een dropshipper, want elk product dat je verkoopt levert een bedrag (winst) op. Hoe hoger de marge is, hoe meer geld je verdient. Is de marge dan ook winst? Marge kun je zien als winst, maar uiteindelijk moet je ook kosten maken om de winst binnen te halen. Hoe betaal je die kosten? Met de winst (marge). Deze belangrijke rekensom mag je zeker niet onderschatten. Er zijn dus verschillende kosten die je maakt als dropshipper. Naast de inkomsten is een dropshipper vooral bezig met de marketing van de producten en de webshop zelf. Denk ook aan advertising, het bijhouden van branding en online aanwezigheid wat een belangrijk onderdeel is van dropshipping webshop. Zoals je begrijpt kosten deze werkzaamheden tijd en geld. Uiteindelijk wil je een doelgroep bereiken die de producten willen kopen. Naast marketing ben je ook verantwoordelijk voor de klantenservice. Wanneer er problemen ontstaan met een pakket of product ben jij als dropshipper het eerste aanspreekpunt. Hiervoor moet je rekening houden met tijd en natuurlijk de extra kosten die daarbij komen kijken. Zoals je begrijpt is de marge enorm belangrijk, want dit is vooral de basis waarmee je geld kunt verdienen. Daar tegenover staat dan wel dat je ook kosten moet maken om uiteindelijk producten te kunnen verkopen.

Is dropshipping legaal? Ja, dropshipping is toegestaan. Het is wel belangrijk om je te verdiepen in de verschillende wetten en regels voor webwinkels. Ook als dropshipper moet je je namelijk houden aan bepaalde regels zoals levertijd en retourmogelijkheden. Daarnaast zijn er ook bepaalde afspraken over invoerrechten, BTW, productveiligheid en nog veel meer. Het starten van een dropshipping webshop mag, maar vergeet niet om ook rekening te houden met de wetten voor webwinkels. Wil je hier meer over weten? Dan vind je meer informatie bij de rijksoverheid. Dropshipping is een echte business in e-commerce Dropshipping lijkt soms negatief in beeld te komen waardoor mensen vragen stellen of dit wel een ‘echte’ business is. We zien dat veel verschillende bedrijven dropshipping gebruiken als fulfillmentmethode in e-commerce. Uiteindelijk gaat het erom dat een dropship webshop bezig is met branding, marketing, adverteren en nog veel meer belangrijke werkzaamheden. Er is dus meer nodig dan alleen een simpele webshop met een aantal producten. Zet een goede basis neer wanneer je gaat dropshippen. Uiteindelijk is deze manier van e-commerce niet een ‘quick-win’ systeem om makkelijk en snel geld te verdienen. Je hebt te maken met veel verschillende onderdelen van het runnen van een webshop. Behalve dan het inkopen van voorraad en deze ergens opslaan, beheren en het zelf versturen van de pakketten.

Conclusie: dropshipping beginnen in 2021 Dropshipping anno 2021 kan een succesvolle online business zijn. Maar, vergeet niet dat je hard moet werken om er een succes van te maken (net zoals elke andere webshop). Er zijn veel voordelen zoals het uitbesteden van de voorraad en het laten versturen van pakketten door de externe partij. Daarnaast moet je zelf aan de slag gaan met marketing, klantenservice en het onderhouden van je eigen webshop. Met de juiste voorbereidingen, up-to-date kennis en een goede dosis motivatie kom je al een heel eind en kun je een dropshipping business starten waar je uiteindelijk geld mee kunt verdienen.