Vermijd deze 8 meest gemaakte dropshipping fouten

Dropshipping biedt veel mogelijkheden en met een klein budget kun je aan de slag met jouw e-commerce shop. Het klinkt eenvoudig, maar zijn er ook nog addertjes onder het gras waar je op moet letten? In dit blog nemen we een kijkje in de meest gemaakte dropshipping fouten, zodat jij deze kan voorkomen en zo jouw webshop naar een hoger level kan brengen.

1. Denken dat je makkelijk geld kunt verdienen ‘Met dropshippen kan ik makkelijk en snel geld verdienen.’ Helaas, dat is te makkelijk gedacht. Wanneer je denkt dat je via dropshippen op een snelle manier geld kunt verdienen, moet je toch even terug naar de tekentafel. Het runnen van een webshop kost tijd en geld. Even een webshop live zetten, en vervolgens wachten totdat het geld binnenstroomt, is helaas niet hoe het werkt. Houd rekening met het investeren van tijd, het bijhouden van klantcontact en het verbeteren van je webshop. Daarnaast heb je ook te maken met een budget voor eventuele marketingactiviteiten.

2. Mijn leverancier regelt alles Je leverancier is natuurlijk een belangrijke partij waarmee je samenwerkt. Zonder een leverancier kun je namelijk geen producten verkopen en blijft je webshop leeg. Van je leverancier mag je verwachten dat een groot gedeelte, zoals het versturen van pakketten, geregeld wordt. Maar alles wat te maken heeft met klantenservice, contact, marketing en overige zaken moet jij zelf onderhouden. De leverancier neemt veel voor je uit handen, maar niet alles. Wees je bewust van jouw verantwoordelijkheden en bespreek jouw verwachtingen met de leverancier. Zo werk je echt samen! Wil je makkelijk nieuwe leveranciers vinden voor je dropshipping webshop? Bezoek dan eens de website van Droppery. Met hun SaaS-oplossing kun je eenvoudig leveranciers, en hun producten, toevoegen aan jouw webshop.

3. Verzendmethode en informatie niet duidelijk vermelden Hoe werkt het verzenden van pakketten en waar moet een klant rekening mee houden? Door deze informatie te vermelden aan de koper, zorg je voor vertrouwen. Hier een aantal punten waar je op moet letten: Hoe lang duurt het verzenden?

Extra verzendkosten, of gratis vanaf een bepaald bedrag

Retourneren, hoe werkt dat?

Heb ik recht op wettelijke bedenktijd?

Wat moet ik doen als ik mijn pakket niet heb ontvangen of ontevreden ben? De bovenstaande informatie kun je het beste opvragen bij de leverancier. Als laatste tip: zorg voor een speciale pagina waar je alle belangrijke informatie over verzenden en retourneren plaatst. Je kunt hier bijvoorbeeld ook een FAQ van maken, lekker overzichtelijk. Ook kun je bij producten vaak aangeven hoe lang de levertijd is. Voorkom onduidelijkheid en blijf op de hoogte van eventuele aanpassingen die de leverancier aan je doorgeeft. Zo kun je problemen voorkomen en maak je niet de fout om deze belangrijke informatie te vergeten te melden.

4. Niet nadenken over de stappen wanneer klanten een verkeerde bestelling plaatsen Als je gelooft dat mensen nooit fouten maken, dan heb je het mis. Het gebeurd vaker dat een klant een verkeerde bestelling plaatsen of op een verkeerde knop klikt. Fouten maken is menselijk, maar hoe je daar mee omgaat maakt het verschil. Stel, een klant maakt een fout, dan kan het zijn dat een bestelling alsnog geleverd wordt, terwijl de klant dat niet wilt. De leverancier voert namelijk de geplaatste bestelling uit, deze kan niet zien of er wijzigingen zijn of dat er een foutje gemaakt is. Dit kan ervoor zorgen dat iemand een negatieve review achterlaat en niet tevreden is. Gelijk op inspelen dus! Neemt een klant contact op over een verkeerde bestelling? Dan moet jij met de leverancier hierover schakelen. Is dat gelukt? Dan bevestig je dit aan de klant en voer je de wijziging door. Hier speelt klantenservice en communicatie naar beide partijen een belangrijke rol. Deal with it!

5. Je hebt geen proces voor bestellingen die niet kloppen of kapot zijn Even nog over fouten maken: ook bij de leverancier kan het fout gaan. Het kan voorkomen dat een pakket verkeerd bezorgd wordt, of dat het product kapot geleverd is. Wat doe je dan? Hoe loopt het proces en wat moet jij als webshop eigenaar doen? De klant zal uiteindelijk contact opnemen met jou. Vergeet daarom niet om een snelle en goede oplossing klaar te hebben liggen. Door het opzetten van een duidelijk proces kun je een ontevreden klant sneller helpen en voelt deze zich serieus genomen. Tevens komt dit professioneel over. Heb je hier geen proces voor, en komen er meerdere klanten, dan kan het meer problemen veroorzaken. Ook kost het tijd om klanten te woord te staan. Richt je klantenservice daarom goed in.

6. De financiën niet duidelijk in beeld hebben Geloof het of niet, maar ondanks dat je weinig eigen geld nodig hebt om een dropshipping webshop te starten, of te beheren, komt het nog vaak voor dat de financiën niet duidelijk in kaart zijn gebracht. Dropshipping vraagt om een vorm van financiële stabiliteit. Jouw financiën in kaart brengen, en in de gaten houden is belangrijk, want het is te makkelijk om te denken dat je geld hebt. Wanneer je bewust gaat kijken naar de cijfers en precies gaat berekenen, kan het zijn dat je onderaan de streep toch verlies maakt. Hoe komt dat? Heb je dingen over het hoofd gezien? Breng alle kosten en andere belangrijke financiële onderdelen in beeld. Zo heb je grip op je inkomsten en uitgaven en kom je niet voor verrassingen te staan. Dit zal je ook helpen om te kunnen groeien en onderbouwde keuzes te maken.

7. Reviews en feedback van klanten negeren Een voordeel van dropshipping is dat je zelf niet de voorraad hoeft te beheren en de pakketten hoeft te versturen. Je bent een tussenpersoon, maar hierdoor gebeurt het vaak dat er een belangrijke factor vergeten wordt: feedback of reviews van klanten.Waarom zou je dit in de gaten moeten houden? Want uiteindelijk is de leverancier verantwoordelijk, toch? Nee, jij bent uiteindelijk het gezicht en eerste aanspreekpunt. Dus heb je reviews of krijg je feedback, neem dit dan serieus en pak het snel op. Zo kun je problemen aanpakken of op de juiste manier dingen aan je webshop verbeteren. Maak niet de fout om niks met de feedback van klanten te doen.

8.Geen e-mailmarketing inzetten

E-mail, klinkt misschien niet heel hip, maar dit is nog steeds een van de meest succesvolle online marketing instrumenten om bezoekers te bereiken. Je kunt door snelle e-mailcampagnes klanten op de hoogte houden van nieuwe producten of de laatste ontwikkelingen van je webshop. Een ander voorbeeld is om een verlaten winkelwagentje te onderscheppen door een automatische reminder te sturen naar de klant via e-mail. Met deze vorm van automation marketing kun je eenvoudig, zonder hoge kosten, toch meer omzet genereren. Er zijn verschillende platformen die je kunnen helpen met het inzetten van e-mailmarketing.

Conclusie meest gemaakte dropshipping fouten Uiteindelijk kun je de bovenstaande punten samenvatten tot het volgende: klantenservice en duidelijke communicatie over processen zijn een enorm belangrijk onderdeel van jouw dropshipping webshop. In samenwerking met jouw leverancier kun je duidelijk in kaart brengen hoe processen verlopen en hoe je de klant snel en eenvoudig kunt helpen met vragen of problemen. Ook zijn er verschillende slimme tools die je kunnen helpen om de meest gemaakte fouten te voorkomen. Zorg voor duidelijke processen, communiceer met je leverancier, maak goede planningen en breng alles samen. Zo kun jij de meest gemaakte dropshipping fouten voorkomen! Succes!