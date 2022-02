Dit moet je doen voor een succesvolle dropshipping webshop

Dropshipping is ongekend populair. Vooral onder Millennials en Z’ers is e-commerce en dropshipping geen onbekend terrein meer. Ook zien we dat steeds meer ondernemers een online dropshipping shop runnen. En de snelle groei is logisch, want de wereld verandert in een rap tempo en de digitalisering gaat sneller dan snel. De corona pandemie heeft er tevens voor gezorgd dat alles in een stroomversnelling terecht is gekomen. Kortom, verschillende factoren hebben ertoe geleid dat dropshipping webshops overal te vinden zijn. Maar, wat maakt een dropshipping webshop uiteindelijk succesvol en wat moet je daarvoor doen? Dat vertellen we je in dit blog!





1. Kies voor een duidelijke niche markt en doelgroep

Succesvol worden met je webshop? Dan is het belangrijk om precies te weten waar jij je op wilt richten. Hoe specifieker jouw niche markt, hoe gerichter je jouw doelgroep kunt bereiken. Producten die erg algemeen zijn voor een grote doelgroep, kosten vaak meer tijd en moeite om onder de aandacht te brengen. Heb je op dit moment geen duidelijke focus of ben je niet zeker wie je doelgroep is? Ga dan terug naar de tekentafel en probeer dit duidelijk te omschrijven. Uiteindelijk kun je op deze manier jouw dropshipping webshop ‘verfijnen’ en toespitsen op die specifieke niche markt. Hoe concreter, hoe beter!





2. Werk samen met de beste leverancier

Als dropshipper werk je nauw samen met je leverancier, belangrijk dus om een leverancier te kiezen die goed bij je past. Hoe beter de connectie, hoe meer kans dat je succes boekt met je huidige online dropship shop. Ben je op dit moment tevreden met je leverancier of mis je misschien mooie producten of kansen? Kijk dan om je heen en zoek naar andere opties. Zo kun je bijvoorbeeld via Droppery andere leveranciers ontdekken en heel gemakkelijk nieuwe producten toevoegen aan je dropshipping webshop.





3. Ga aan de slag met online marketing

Ben je al een tijdje aan het ondernemen met je e-commerce dropshipping shop? Maar, vraag je jezelf af waar die conversies blijven? Of valt het aantal bezoekers dat je webshop bezoekt tegen? Dan is het hoog tijd om aan de slag te gaan met marketing. Begin met het uitbouwen van je sociale media of start een blog om zo beter online gevonden te kunnen worden. Ook is het slim om jouw website te optimaliseren (SEO) zodat je goed gevonden kan worden in Google.

Wil je groeien als dropshipper? Dan is het slim om na te denken over online advertising. Dat kan bijvoorbeeld door te adverteren via Facebook of door budget vrij te maken voor Google ads. Een ander marketinginstrument wat je kunt inzetten is e-mailmarketing. Zie je door de bomen het bos niet meer, of weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan ook eens een kijkje bij onze online marketing partner Red Banana. Zij zorgen dat jouw webshop online groeit en succesvoller wordt.