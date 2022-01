Dropshipping, je hebt er misschien al veel over gehoord of je bent nieuwsgierig naar de opties die mogelijk zijn. In ieder geval is deze vorm van online ondernemen een relatief goedkope manier om een eigen webshop te starten. Voordat je de ‘echte’ stap zet is het goed om een aantal belangrijke punten door te nemen en daarom zijn dit zijn 6 tips voordat je gaat beginnen met dropshipping.

1.Begin met marktonderzoek Begin met stap één: het doen van marktonderzoek. Dit is cruciaal! Want door de markt in kaart te brengen, weet je precies waar kansen liggen. Bekijk de huidige markt en ontdek of er vraag is naar een bepaald product. Door te analyseren en te onderzoeken zorg je voor een goede basis. Naast een analyse over je product(en), kun je ook onderzoeken of er al veel concurrenten zijn. Waar richten zij zich op en hoe pas jij daar met je dropshipping webshop tussen? Door dit te doen leer je jouw doelgroep beter kennen en kun je hierdoor de kans op succes vergroten. Een ander voordeel van marktonderzoek is dat je ontdekt of er bepaalde trends onder consumenten zijn. Of je komt tot de conclusie dat er al een enorm groot aanbod is aan bijvoorbeeld telefoonhoesjes. Stel, dit is het geval? Dan kun je kijken of je de focus van jouw product kunt leggen op een nichemarkt of andere specifieke productgroep. Door het doen van marktonderzoek kun je bewuste keuzes maken en kun je jezelf als dropshipper écht onderscheiden van de concurrent. Kortom, marktonderzoek is de basis wanneer je wilt beginnen met dropshipping.

2. Verdiep je in verschillende e-commerce platformen We gaan verder met onderzoeken, want naast je concurrenten en de huidige markt, is het ook verstandig om verschillende platforms onder de loep te nemen. We noemen dit ook wel e-commerce platforms. Via deze aanbieders kun je op een gebruiksvriendelijke manier een webshop onderhouden en beheren. Elk e-commerce platform heeft zijn eigen voordelen en manier van werken. Verdiep je daarom in alle opties en mogelijkheden. Je kunt dan denken aan: Verschillende abonnementsvormen

Aantal producten dat je in de webshop kunt laden

Hoe makkelijk kan ik zelf marketing en content onderhouden?

Kan ik kiezen uit een thema of moet er een complete webshop gebouwd worden?

En nog veel meer! Door verschillende online e-commerce mogelijkheden en platformen onder de loep te nemen, kun je uiteindelijk een platform kiezen dat het beste past bij jouw dropshipping producten en specifieke wensen. Find your match!

3. Een leverancier kiezen Next step? Een keuze maken uit veel verschillende leveranciers. Want voor veel dropshipping producten, zijn ook veel leveranciers te vinden. Zo veel dat je bij dit gedeelte van het starten met dropshipping wel wat hulp kunt gebruiken. Daarvoor kun je de hulp inschakelen van Droppery. Via Droppery kun je verschillende leveranciers en merken vinden en heel makkelijk je assortiment uitbreiden en vergroten. Met een klik dien je een verzoek in bij de leverancier waar jij mee samen wilt werken. Zo kun je unieke leveranciers vinden en bijzondere merken verkopen in jouw dropshipping webshop. Neem zeker de moeite en tijd om deze stap serieus te nemen. Ga op onderzoek uit naar de verschillende leveranciers en merken. Zo zorg je er ook voor dat je qua producten jezelf kunt onderscheiden van de concurrent die veelal standaard dropshipping producten online verkopen.

4. It’s all about the money! Niet vergeten: je financiën zijn belangrijk en moet je daarom zeker genoeg aandacht geven voordat je gaat beginnen met dropshipping. Ook al heb je geen groot eigen vermogen nodig om te starten, met een dropship webshop is het verstandig om bijvoorbeeld te kijken naar een zakelijke rekening. Door een zakelijke rekening te koppelen aan je webshop, kun je een beter financieel overzicht bewaren. Zo hoef je niet met je persoonlijke rekening aan de slag en kun je de kosten voor je webshop betalen met je zakelijke rekening. Wel zo makkelijk en handig voor de administratie en bijvoorbeeld de omzetbelasting.

5. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel Ga je beginnen met dropshipping? Dan dien je jouw nieuwe onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is noodzakelijk omdat je belasting moet betalen, en dat doe je met een KVK-nummer. Beginnen met dropshipping zonder inschrijving bij de KVK is in de meeste gevallen niet mogelijk. Een ander voordeel is dat je als webshop en dropshipper betrouwbaar overkomt met een KVK-nummer. Dit nummer heb je ook nodig om betalen via iDeal aan te bieden. Uiteindelijk moet je als webshop eigenaar voldoen aan de wet- en regelgeving waardoor een bezoekje aan de Kamer van Koophandel er gewoon bijhoort. Alleen dan maak je jouw dropship webshop officieel!

Beginnen met dropshippen? Denk na over je financiën en schrijf je webshop in bij de Kamer van Koophandel!

6. Denk na over klantenservice en contact Stel het volgende: het product is verkeerd geleverd, kapot aangekomen of de bestelling is zoek en nergens meer te vinden. In dat geval zal de klant direct contact met jou opnemen. Is de klant niet tevreden over het product in jouw webshop? Ook dan dien jij de klant te woord te staan. Hoe doe je dat en met welke wetten heb je te maken? Je voelt hem al aankomen, klantenservice mag je niet onderschatten. Klantenservice, garantie en retourneren zijn belangrijke onderdelen die naar voren komen bij het runnen van een online webshop. Zorg ervoor dat je duidelijk in beeld hebt hoe je de klantenservice en het contact wil inrichten. Een aantal vragen die je zou kunnen meenemen als je gaat beginnen met dropshippen: Hoe kunnen klanten contact opnemen?

Wanneer reageer ik?

Hoe werkt retourneren en wat zegt de wet daarover?

Hoe regel ik dit met mijn leverancier?

Waar ben ik precies verantwoordelijk voor?

Hoeveel tijd kost het managen van de klantenservice?

Enz. Wat je vooral voor ogen moet houden is dat marketing werkzaamheden niet de enige werkzaamheden zijn. Reserveer tijd voor klantenservice en bedenk hoe je dit onderdeel gaat oppakken.

Beginnen met dropshipping in 2022 Beginnen met dropshipping heeft misschien niet veel risico’s en lijkt daarom een eenvoudige manier om als starter te beginnen met een webshop. Toch zijn er belangrijke punten die je aan het begin van je dropshipping avontuur zeker moet doorlopen. Het uitzoeken van een leverancier, je webshop officieel inschrijven bij de KVK, het opzetten van de klantenservice en nog veel meer. Oftewel, een dropship webshop komt met verantwoordelijkheden. Hoe ga jij een succes maken van je dropshipping in 2022?