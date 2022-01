8 voordelen van dropshipping

Naast het voordeel dat je alles kunt leren over e-commerce, creëer je met dropshipping ook meer tijd en ruimte voor marketing. En dat is cruciaal, want uiteindelijk is dit de factor die je helpt om van je webshop een succes te maken. Door marketing effectief in te zetten, kun je jouw webshop onder de aandacht brengen bij potentiële klanten en vergroot je je naamsbekendheid en online zichtbaarheid. Uiteindelijk is je doel om meer bezoekers naar je webshop te halen. Hoe meer bezoekers, hoe meer kans dat deze een bestelling plaatsen. En die bestellingen inpakken en versturen? Laat dat maar over aan de leverancier!

Via dropshipping kun je op een eenvoudige manier kennis maken met het beheren van een webshop. Bij het runnen van een webshop komt namelijk redelijk wat om de hoek kijken, en met dropshipping kun je een aantal essentiële taken aan de leverancier overlaten. Zo houd je tijd over om alles te weten te komen over e-commerce. Perfect om uiteindelijk te groeien in wereld van e-commerce.

Kost een webshop starten niet heel veel geld? Nee. Wanneer je voor dropshipping kiest, heb je geen groot eigen vermogen nodig. Dit komt voornamelijk doordat je geen voorraad hoeft in te kopen. De bestellingen die in jouw webshop geplaatst worden, stuur je automatisch door naar de leverancier. Deze beheert de voorraad en is uiteindelijk verantwoordelijk voor het versturen van het pakket naar de klant. Zo kun jij de focus leggen op andere taken en bespaar je hoge kosten.

Ben je nog niet bekend met dropshipping? Lees dan het blog wat is dropshipping en leer alles over deze manier van online ondernemen.

Eenvoudig je eigen webshop starten? Kies dan voor dropshipping. Zelfs met weinig eigen vermogen kun je de eerste stappen zetten in de wereld van e-commerce. Met dropshipping beheer jij je eigen webshop maar stuur je bestellingen direct door naar de leverancier. Het is een geweldige manier van online ondernemen en heeft enorm veel voordelen. Daarover vertellen we je meer in dit blog!

5. Makkelijk je assortiment uitbreiden

Zijn er wijzigingen in het assortiment? Dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. De leverancier zorgt voor eventuele uitbreiding van het assortiment. Daarna kun jij zelf makkelijk producten toevoegen aan je online shop. Vaak kun je ook zelf bepalen welke producten er in jouw webshop zichtbaar zijn, dus heb je zelf nog de touwtjes in handen. Conclusie, het uitbreiden en aanpassen van je assortiment is met dropshipping een fluitje van een cent. Je hoeft ook geen rekening te houden met hoge kosten wanneer je het assortiment wilt aanpassen, dit ligt allemaal bij de leverancier.





6. Veel keuze uit verschillende leveranciers en producten

Over het assortiment gesproken: wanneer je wilt beginnen met dropshippen, heb je enorm veel keuze uit verschillende leveranciers en producten. Je vindt dus altijd wel een product waar je zelf heel blij van wordt en wat je graag in jouw webshop wilt verkopen.

Toch kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarvoor kun je de hulp inschakelen van Droppery. Zij helpen je met het vinden van de juiste leverancier en producten. Je kunt zelfs via Droppery een connectie verzoek verzenden naar de leverancier wat het opstarten van je webshop nog makkelijker maakt. Check it out!





7. Je kunt je volledige creativiteit kwijt met dropshipping

Zin om creatief aan de slag te gaan? Dan is dropshippen de manier om los te gaan! Heb je een visie en zie je al helemaal voor je hoe jouw ideale webshop eruit moet komen te zien? Dan is het tijd om dit te vertalen naar de ‘online wereld’. Niks is te gek! Een goed voorbeeld hiervan is Poezenbazen: de leukste katten webshop van Nederland. Van catfluencers, toffe blogs tot aan perfect webshop design, met dropshipping breng je het allemaal samen. De kunst is uiteindelijk om met een goede dosis creativiteit jouw webshop onderscheidend en uniek te maken. En eerlijk, dit is natuurlijk veel leuker dan het inpakken van al die bestellingen.





8. Dropshippen kan overal

Ben je een ‘digital nomad’ en reis je graag de hele wereld over? Dan kun je met dropshipping een leuke inkomstenbron creëren. Een eigen dropshipping webshop kun je namelijk over heel wereld beheren en onderhouden. Het enige wat je nodig hebt is een laptop, internet en een plek waar je kunt werken. Dat kan natuurlijk ook gewoon de keukentafel zijn in je eigen huis. Kortom, dropshipping maakt het voor iedereen mogelijk om online te ondernemen, waar je maar wilt.

Kortom, dropshipping heeft enorm veel voordelen! Je kunt eenvoudig beginnen omdat je weinig eigen vermogen nodig hebt. Daarnaast leer je meer over e-commerce en zet je op een simpele manier de eerste stappen als online ondernemer!