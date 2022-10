​6x tips bij het kiezen van een e-commerce platform voor jouw dropshipping webshop

Wil je jouw webshop naar een hoger niveau tillen? Dan raden we zeker aan om eens te kijken naar dropshipping. Met behulp van dropshipping voeg je eenvoudig producten toe aan jouw webshop, zonder dat je hiervoor een grote opslagruimte nodig hebt. Maar, ondanks de vele voordelen, kan het ook lastig zijn om de overstap naar dropshipping te maken. Er zijn een aantal praktische, en ook wat technische, zaken waar je goed naar moet kijken wanneer je overgaat naar een dropshipping-business, en deze zijn niet voor ieder e-commerce platform geschikt. Wij zetten een aantal van die zaken op een rijtje, en geven je advies over welk e-commerce platform het meest geschikt is voor dropshipping.

1. Let’s talk about money

Eerlijk is eerlijk, de winstmarges voor dropshipping-bedrijven zijn meestal laag. Het is hierdoor vaak niet interessant om enorm veel te investeren in een e-commerce platform, terwijl er ook gratis of goedkopere platforms zijn. Zo is het opzetten van een dropshipping platform via WooCommerce praktisch gratis, terwijl Shopify zonder beperkingen al snel op kan lopen tot een paar honderd euro per maand. Lightspeed is een platform dat prijstechnisch tussen beide platformen in zit, zonder dat het ten koste gaat van de mogelijkheden.

Extra tip: in het Home & Living segment van Droppery (Europa’s geautomatiseerde dropshipping oplossing) liggen de marges gemiddeld tussen de 2.0 en 2.4. Dit is een mooie marge, en geeft ruimte om toch te investeren in een wat duurder platform.

2. Op maat gemaakt

Het oog wil ook wat, en smaak is iets persoonlijks. Hoe fijn is het als jouw e-commerce platform helemaal naar jouw wens ingericht kan worden. Maar, niet alle platforms zijn sterk aanpasbaar. Magento is bijvoorbeeld in hoge mate aanpasbaar, terwijl Wix en Shopify op dit gebied beperkingen hebben. Belangrijk dus om dit in je afweging mee te nemen bij de keuze voor het juiste platform.

3. Samen sta je sterker dan alleen

Starten met dropshipping is één ding, maar het onderhouden van een succesvolle dropshipping-webshop is nog heel iets anders. Er zullen ongetwijfeld problemen optreden bij het live gaan of onderhouden van een webshop. En dan is het fijn dat je er niet alleen voor staat. Kies daarom voor een e-commerce platform met een goede support. Als we kijken naar een goede support, springt Lightspeed er zeker uit. Dit e-commerce platform heeft een 24/7 beschikbare, Nederlandse support. Ideaal voor nieuwe, en zeker ook ervaren, webshop eigenaren.

4. Time to grow

Het grootste voordeel van overgaan op dropshipping? Je kunt moeiteloos je product assortiment uitbreiden. Bijkomend voordeel: je doelgroep groeit met je aanbod mee. Wanneer je duizenden en misschien zelfs miljoenen bezoekers naar je webshop trekt, moet het platform van jouw webshop hier ook aan meewerken. Ben je er dus van bewust dat je een platform kiest dat kan helpen in het opschalen naarmate je bedrijf groeit. Gelukkig zijn de meeste platforms hier wel op ingesteld.

5. Gebruiksvriendelijkheid = key!

Als webshopeigenaar houd je je dagelijks bezig met zowel de front- als backend van je online winkel. Het is dan ook super belangrijk dat je goed met het platform om kunt gaan. Als je al bekend bent met WordPress, is WooCommerce erg eenvoudig om te beheren. Dit komt omdat het in wezen een plug-in is voor WordPress. Je hoeft dus niets nieuws te leren. Ben je nog niet bekend met WordPress, dan kan een ander platform zoals Shopify of Lightspeed beter zijn. Deze platformen zijn erg netjes en gemakkelijk om in te navigeren, en dus ook zeer geschikt om een dropshipping-webshop in te runnen.

6. Haal alles uit online marketing

Content brengt jouw webshop naar een hoger niveau. Ingebouwde marketingtools en SEO-functies zijn daarom essentieel om nieuwe bezoekers aan te trekken en je dropship-merken te promoten. Heeft je platform dit niet, dan kun je veel extra geld kwijt zijn aan apps en add-ons.

Dropshipping via een platform vs. rechtstreeks

Met welk platform je ook werkt, en naar welk platform je wilt overstappen, uiteindelijk kom je bij de volgende beslissing: met welke leveranciers ga ik samenwerken? We leven in Nederland, en hoe je het ook went of keert, we leven hier in een ‘Doe het zelf’-cultuur. Wat een ander kan, dat kan ik ook. Maar, bij dropshipping ligt dit toch net even anders. Natuurlijk is er een mogelijkheid dat je bij het starten met dropshipping rechtstreeks naar een leverancier stapt. Als je zelf online op zoek gaat, zul je bij de resultaten veel bedrijven vinden die beweren dropshippers te zijn. Het risico hiervan is dat niet alle dropshippers betrouwbaar zijn, of überhaupt bestaan. Je kunt hieraan zomaar heel veel geld kwijtraken.

Ga je liever voor kwaliteit en aantrekkelijke prijzen? Heb dan vooral geduld in je zoektocht naar leveranciers. En nog slimmer: maak gebruik van een dropshipping-platform, zoals bijvoorbeeld Droppery. Het voordeel van dropshipping via een platform, is dat een platform samenwerkt met leveranciers die vooraf zorgvuldig geselecteerd zijn. Hierdoor weet je zeker dat ze betrouwbaar zijn. Bijkomend voordeel: Droppery heeft koppelingen met diverse e-commerce platforms, waaronder Lightspeed, Shopify, Shopware, Magento 2 en WooCommerce. Én door samen te werken met partners, waaronder WICS, Spotler, RedBanana, Traffic today, Online-ID, Sendcloud, Trustpilot en Monta, kunnen zij ook nog eens ondersteunen in alle vraagstukken rondom online marketing. Alleen maar voordelen!

[Fotocredits - saltdium © Adobe Stock]