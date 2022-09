​Online marketingbureau Red Banana lanceert dé nieuwe standaard voor webshops

Roosendaals online marketingbureau Red Banana is gestart met een nieuwe service: Smooothie . Met deze service voorzien zij klanten op een efficiënte en snelle manier van 100% betrouwbare, snelle en gebruiksvriendelijke webshops, gemaakt met Lightspeed. Een Smooothie webshop bevat alle essentials die een professionele webshop nodig heeft. De webshop service bestaat uit een framework dat is gebouwd op basis van de laatste technieken, kennis en meer dan 10 jaar ervaring. Red Banana biedt een Smooothie webshop in verschillende pakketten met verschillende prijzen. Zo kies je zelf hoe uitgebreid of gepersonaliseerd jouw webshop wordt en is er voor ieder wat wils.

Valt er dan nog iets te mixen? Jazeker! Zo kun je kiezen uit verschillende pakketten. Naast een standaard Smooothie, die naar eigen zeggen al enorm Smoooth is, kun je kiezen voor een custom medium pakket, waarbij je een volledig op maat gemaakte homepage krijgt. En wil je een volledig custom webshop, dan is dit natuurlijk ook geen probleem. Je ontvangt dan het beste van Smooothie, maar dan volledig op maat gemaakt.

Smooothie is dus een webshop framework en is samengesteld met de grootste zorg. Op basis van kennis en ervaring zorgen de designers en ontwikkelaars van Red Banana voor de best presterende webshops. Een Smooothie webshop is daarom volledig gericht op conversie, razendsnel, gebruiksvriendelijk voor zowel de bezoeker als de webshopeigenaar en de webshop is natuurlijk responsive voor elk scherm. Daarnaast worden de Smooothie webshops uitgebreid getest en doorontwikkeld, zodat de webshop altijd up-to-date is. Dankzij het bundelen van alle kennis en technieken in één framework, kan een Smooothie webshop ook nog eens razendsnel opgeleverd worden en natuurlijk krijg je alle hulp bij de livegang. Een Smooothie webshop is dus alles wat je nodig hebt en is dé nieuwe standaard voor webshops.

Give away: de Smooothie Academy

Het mooie van een Smooothie webshop is dat je niet alleen een complete webshop krijgt, maar ook gratis toegang tot onze Smooothie Academy. Onze learnings zijn, wanneer je kiest voor een Smooothie webshop, voor jou gratis en onbeperkt te bekijken. Zie het als een extraatje bij jouw overheerlijke Smooothie webshop. Ook als je al een Lightspeed webshop hebt, mag je gratis gebruik maken van de Academy als betaversie.

Wat kun je verwachten van de Smooothie Academy? Of je nou een groentje bent of al helemaal thuis bent in de Lightspeed omgeving en de wereld van webshops, onze Academy is interessant voor iedere Lightspeed gebruiker. De Academy bestaat uit 11 cursussen met daarin informatie, quizes en video’s. We leren je alles wat je moet weten, en meer! Je leert bijvoorbeeld alles over de juiste instellingen voor je webshop. Maar je leert ook hoe je goede productfoto’s maakt en hoe je een social media strategie opstelt. Bovendien is het een leeromgeving waarin je alles op je eigen tempo kunt volgen. Heb je alle Academy cursussen afgerond? Dan ben jij een echte Lightspeed expert!

Red Banana en Lightspeed

Red Banana is sinds 2011 officieel Lightspeed Partner. Lightspeed is een SaaS oplossing voor webshops. Het staat bekend om de uitstekende gebruiksvriendelijkheid, de fijne backend, goede indexering in Google en niet in de laatste plaats Nederlandse support. Voor sommigen nog onbekend terrein, maar voor Red Banana absoluut het nummer 1 webshop CMS. En als Silverpartner is Red Banana dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, waardoor de webshops altijd doorontwikkeld worden voor de beste online prestaties.

Ben je toe aan een nieuwe verfrissende mix voor jouw webshop en benieuwd geworden naar de mogelijkheden van Smooothie? Neem dan een kijkje op de website van Smooothie en neem direct contact op met de webshop experts van Red Banana.