Magento webshop migreren naar Lightspeed

Enige tijd geleden kondigde Magento aan dat de support voor verouderde Magento 1 webshops stopt per 1 juni 2020. Om geen risico te lopen op bugs en veiligheidslekken is overstappen dus noodzakelijk. Je hebt hiervoor een aantal opties . Wij lichten graag een van deze opties voor je uit en vertellen je hoe je een Magento 1 webshop migreert naar Lightspeed .

Lightspeed als alternatief

Je hebt de knoop doorgehakt en besloten om over te stappen op een ander platform. Verstandig, want jouw Magento 1 webshop wordt binnenkort niet meer ondersteund. Dit wil zeggen dat je geen updates meer ontvangt, waardoor de webshop na verloop van tijd functionaliteiten verliest. Bovendien is de kans op veiligheidsrisico’s erg groot. Tijd om actie te ondernemen!

Een van de alternatieven voor jouw Magento 1 webshop is Lightspeed. Dit is een E-commerce platform met SaaS-oplossing. Dat betekent dat je maandelijks abonnementskosten betaalt voor het gebruik van Lightspeed. Met Lightspeed werk je vanuit een gebruiksvriendelijke backend met tal van mogelijkheden, thema’s, widgets en andere opties en uitbreidingen. Lightspeed is een super SEO-vriendelijk platform en is responsive op alle apparaten. Bovendien heb je met Lightspeed 24/7 goede en Nederlandse ondersteuning. Dit maakt Lightspeed jouw beste alternatief voor Magento 1!