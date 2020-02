Alle alternatieven voor jouw Magento 1 webshop op een rij

Magento stopt per 1 juni 2020 met de ondersteuning van het verouderde Magento 1. Dat betekent dat iedere Magento 1 webshop geen updates meer ontvangt en daardoor grote veiligheidsrisico’s loopt. Gelukkig zijn er verschillende E-commerce oplossingen voor jouw webshop. We hebben al deze opties eerder voor jou op een rij gezet. Nu hebben we deze alternatieven grondig onderzocht en vergeleken. Zo kun jij nog bewuster kiezen welke E-commerce oplossing het beste past bij jouw webshop als alternatief van Magento 1.

1. Magento 1 vs WooCommerce

WooCommerce is een webshop plug-in voor WordPress. Je bewerkt een WooCommerce webshop in de backend van een WordPress website. Net als Magento is WooCommerce een opensource platform. Dat betekent in grote lijnen dat er veel mogelijk is, maar dat je hiervoor over technische kennis en vaardigheden moet beschikken. Voordelen WooCommerce Makkelijk in gebruik als je ervaring hebt met WordPress

Het opzetten van de webwinkel is gratis (als je dit zelf kunt)

Veel opties en uitbreidingen mogelijk Nadelen WooCommerce Als je geen ervaring hebt met WordPress, moet je kennismaken met twee nieuwe platformen

Door premium functies kunnen de kosten relatief hoog oplopen

Technische kennis en vaardigheden zijn een must

Webhosting is niet inclusief

2. Magento 1 vs Shopify Shopify is een E-commerce platform met SaaS-oplossing. Dat betekent dat je maandelijks abonnementskosten betaalt voor het gebruik van Shopify. Dat is inclusief webhosting. Daarnaast is Shopify een stuk gebruiksvriendelijker voor beginners in vergelijking tot Magento 1, maar het biedt ook enkele premium functies voor webontwikkelaars. Shopify heeft echter wel haar eigen plug-ins en add-ons, waardoor je afhankelijk bent van het aanbod. Voordelen Shopify Makkelijk in gebruik

Verschillende opties, pakketten en uitbreidingen mogelijk

Inclusief webhosting

Responsive design (voor desktop en mobile)

Gratis 14 dagen uitproberen Nadelen Shopify Beperkte en slechts platte blogfuncties

Beperkte integraties speciaal voor de Nederlandse markt

Traag installatieproces

3. Magento 1 vs Lightspeed

Lightspeed is net als Shopify een SaaS-oplossing. Naast een E-commerce platform biedt Lightspeed ook verschillende oplossingen voor kassasystemen en betalingen. Doordat Lightspeed het Nederlandse SEOshop overnam, biedt Lightspeed meer mogelijkheden gericht op de Nederlandse markt, zoals verschillende tools en widgets en je kunt SEO gegevens gemakkelijk invoeren. Daarnaast werk je in Lightspeed vanuit een gebruiksvriendelijke backend met tal van mogelijkheden. Hierdoor is technische kennis niet noodzakelijk. Voordelen Lightspeed Makkelijk in gebruik

Verschillende opties, pakketten en uitbreidingen mogelijk

Custom of standaard responsive design (voor desktop en mobile)

Veel blog functionaliteiten

Erg SEO-vriendelijk

Responsive design (voor desktop en mobile)

Goede en stabiele (Nederlandse) support (24/7) Nadelen Lightspeed Geen gratis thema’s

Magento 1 vs Magento 2

De laatste optie is overstappen naar Magento 2. Dit is de vernieuwde en verbeterde versie van Magento 1. Het grote voordeel is dat je geen kennis hoeft te maken met een nieuw E-commerce platform. Echter werk je bij Magento 2 in een totaal andere omgeving dan bij Magento 1. Beheersing van technische kennis en vaardigheden is ook bij Magento 2 noodzakelijk. Voordelen Magento 2 Een bekend platform als je met Magento 1 werkt

Eindeloos veel mogelijkheden voor webdevelopers Nadelen Magento 2 Technische kennis en vaardigheden zijn een must

Overstappen kost veel tijd en is een relatief dure oplossing

Geen support

Niet erg stabiel

Elementen uit Magento 1 zijn niet altijd 1-op-1 over te zetten naar Magento 2

Conclusie

Je bent op zoek naar de beste oplossing voor jouw huidige Magento 1 webshop. Afhankelijk van jouw wensen, prioriteiten en budget heeft ieder alternatief haar eigen voor- en nadelen. Het is daarom belangrijk om jouw eigen situatie als uitgangspunt te nemen. Lightspeed als beste alternatief Als we alle voors en tegens tegen elkaar wegstrepen, komt Lightspeed als beste uit de test. Met Lightspeed als E-commerce oplossing heb je namelijk eindeloos veel mogelijkheden, zonder dat je inlevert op het gebruiksgemak. De Lightspeed backend is zelfs voor beginners makkelijk in gebruik, terwijl het design en de development opties helemaal op maat gemaakt kunnen worden. Daarnaast biedt Lightspeed voor content en SEO-optimalisaties veruit de meeste standaard opties. Hulp nodig met overstappen van Magento naar Lightspeed? Als je jouw Magento 1 webshop veilig en up-to-date wilt houden, is een overstap noodzakelijk. Lightspeed is een heel goed alternatief voor jouw Magento 1 webshop. Red Banana is de vertrouwde webpartner van DutchCowboys en is Lightspeed Silver Partner. Hierdoor hebben zij korte lijnen met Lightspeed en kunnen ze verschillende opties voor de verhuizing van jouw webshop aanbieden. Van een custom design en SEO migratie tot plaatselijke ondersteuning. Voor meer (vrijblijvende) informatie over de mogelijkheden neem je direct contact op met de Lightspeed-expert. Sponsored Story

Meer content