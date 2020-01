​Magento end of life: dit zijn je opties

Het open source e-commerce platform Magento biedt vanaf 1 juni 2020 geen ondersteuning meer aan de verouderde Magento 1: de zogenaamde Magento end of life. Dat betekent dat jouw Magento 1 webshop per 1 juni tegen verschillende veiligheidsproblemen loopt, omdat deze geen software-updates meer krijgt. Dat wil niemand! Overstappen is daarom noodzakelijk. Maar wat zijn je opties? Dat vertellen we je in dit blog.

WooCommerce is een webshop plugin voor WordPress. Wat in 2008 begon als simpele plugin is inmiddels uitgegroeid tot een grote community met veel mogelijkheden. Zo zijn er een hoop WooCommerce plugins beschikbaar om je webshop te verbeteren én kun je werken met verschillende gratis of betaalde themes.

Lightspeed is een SAAS (Software-as-a-Service) oplossing. Dit houdt in dat softwaretoepassingen via internet worden aangeboden in de vorm van licenties. Je neemt een abonnement af en zit dus nergens aan vast. De backend van Lightspeed is gebruiksvriendelijk en je hebt vrij weinig kennis nodig van code. Het platform is hiermee uitermate geschikt voor beginners maar ook voor geavanceerde ontwikkelaars. Zo kun je bijvoorbeeld een thema kiezen uit de themestore en hiermee je webwinkel inrichten. Heb je kennis van code? Dan kun je kiezen voor een uitgebreider abonnement met meer functies die je dan bijvoorbeeld in de code zelf kunt aanpassen.

Lightspeed is een Canadees bedrijf wat is opgericht in 2005. Eind 2015 nam Lightspeed het Nederlandse E-commerce platform SEOshop over. Zo voegde Lightspeed software voor webwinkeliers toe aan haar diensten. Lightspeed is oorspronkelijk ontwikkeld met het doel om webshops te optimaliseren voor zoekmachines. Dat komt je SEO dus ten goede!

Een andere optie is Shopify . Dit is ook een Canadees bedrijf die webwinkel software aanbiedt. Sinds 2006 is Shopify hard aan het groeien en is het ondertussen zelfs een van de grootste e-commerce software aanbieders.

Magento 2

Nu de zogenaamde end of life van Magento 1 in zicht is, is het ook een optie om over te stappen naar Magento 2. Magento 2 is de verbeterde, vernieuwde versie van Magento 1. Het is een open source e-commerce platform waarvan de eerste versie in 2008 werd gelanceerd en in 2015 werd Magento 2 een feit.

Hoe werkt Magento 2?

Magento is net als WooCommerce dus een opensource platform. Kennis van de ontwikkelcode is dus van belang, omdat je aanpassingen zult moeten maken in de code wanneer je de webshop wilt bewerken. Door de velen beschikbare functies is een investering van tijd en geld nodig in de ontwikkeling en het onderhoud om deze goed in te zetten en te zorgen dat je webshop snel blijft.

Zo werken onder andere Reinders en Amnesty International met de opvolger van Magento 1.

Overstappen van Magento 1 naar een ander platform

Magento 1 krijgt dus vanaf juni 2020 geen updates meer. Als je jouw webshop veilig wilt houden, zul je dus moeten overstappen. Voor iedere overstap is echter een professionele migratie nodig. Maar voor je daar over na gaat denken, is het belangrijk een goed overwogen keuze te maken tussen bovenstaande e-commerce platformen. Wil je hier professioneel advies over? Red Banana is de webpartner van DutchCowboys en zoekt graag samen met jou naar de beste oplossing!