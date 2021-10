Droppery: het dropshipping platform waar de leverancier bepaalt en de webshop nieuwe handel heeft!

“Met Droppery is hier ook de kracht van de leverancier bijgekomen. Met Droppery kan de leverancier namelijk bepalen wie zorgen voor de verkoop van de producten. Zie het als een soort kruisbestuiving tussen webshops met voorraad en dropshipping. Voor Droppery was het altijd puur en alleen dropsphiment, maar nu is er met Droppery dus een wisselwerking. Leveranciers moeten Droppery dus zien als een nieuw soort saleskanaal waarbij ze inkoop kunnen combineren met dropshipping .”

“Vandaag de dag zien we een sterke afname in het aantal fysieke verkooppunten. Consumenten kopen steeds meer online en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Vanuit die gedachte is Droppery ontstaan, wij vinden het namelijk belangrijk dat leveranciers en merken kunnen blijven handelen met serieuze partijen om zo hun organische groei te kunnen blijven stimuleren.”

Maak kennis met Droppery ! Droppery is hét geautomatiseerde dropshipment platform van Europa. Het platform heeft een gevarieerd, kwalitatief en uniek aanbod met snelle levertijden, cross-border verkoop en goede marges. Het platform zorgt voor de voordelen en technologie van dropshipment en ondersteunt in het vinden en koppelen van de juiste klanten voor leveranciers en merken. We spraken met Marco Mulder, founder van Droppery.

“ De consument wordt steeds kritischer, maar het aanbod en de variatie blijft achter. Het dropshipment platform Droppery maakt het mogelijk dat leveranciers en merken in contact komen met elkaar en zo een nieuwe doelgroep kunnen aanspreken. Een nieuwe doelgroep via resellers die al jaren actief en bekend zijn met online verkopen. De onderstaande illustratie toont exact hoe Droppery werkt.”

Hoe verwerk ik de dropshipping orders als leverancier?



“Het voordeel van Droppery is dat je als leverancier alleen maar bezig hoeft te zijn met het verwerken van de orders. Deze hoef je niet aan het einde van de dag in te pakken.” Marco: “Wat we zien is dat leveranciers vaak geen mogelijkheid hebben om enkele producten te versturen. De systemen zijn alleen ingericht op het verzenden van grote orders of pallets. Maar Droppery gaat voor ontzorging in het hele proces. En dat is fijn!”

“Voor leveranciers of merken die graag van verzendingen en fulfillment gebruik willen maken heeft Droppery altijd een optie zodat het leveranciers en merken altijd kan ondersteunen. Zo heb je als bedrijf alleen de voordelen en de extra orders via de gekoppelde webshops die werken met Droppery.”

Hoe betrouwbaar zijn bestaande leveranciers?



“De webshops die gebruik willen maken van Droppery en willen koppelen met nieuwe of bestaande leveranciers, zijn gecontroleerd, hebben een BTW nummer en een track record op het gebied van eCommerce”, aldus Marco.

“Dus nieuwe producten of merken testen naast je bestaande assortiment, dit kan met Droppery als digital brand agent. Alleen de keuze voor dropshipping? Natuurlijk, er zijn veel leveranciers of merken die graag dropshippers willen en je kan makkelijk starten.”

Wat zijn de voordelen van Droppery?



“Momenteel werken we veelal samen met webshops die al jaren actief zijn in eCommerce. Zij draaien mooie omzetten waardoor de leverancier altijd een samenwerking heeft met bedrijven die weten hoe eCommerce werkt. Tevens kunnen webshops een organische groei van merken stimuleren door middel van email marketing en remarketing in te richten op de bestaande klantenbase. Zo kunnen ze makkelijk de omzet/winst verhogen via Droppery.”

Welke systemen kunnen gekoppeld worden met Droppery?



“Op dit moment heeft Droppery koppelingen met Lightspeed, Shopify, Shopware en WooCommerce. Hier komt dit kwartaal Magento 2 bij. Tevens werkt Droppery samen met partners als Zendesk, Spotler, Red Banana, Traffic today, Online-ID en Sendcloud.”

Nieuwsgierig geworden? Bedrijven als Epic Gear, Youall, Burker Watches, Wellmark en Van-Tjalle-en Jasper maken al gebruik van de diensten van Droppery. Check voor meer informatie droppery.io.