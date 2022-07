Tips voor het vinden van geschikte producten om te dropshippen

Dropshipping is enorm populair en voor steeds meer ondernemers geen onbekend terrein meer. De technologie raakt in een stroomversnelling en dat leidt ertoe dat je als ondernemer moet blijven innoveren. Dropshippen biedt hiervoor veel uitkomsten. Het kan namelijk overal, heeft minder risico’s en geeft je als ondernemer de mogelijkheid om je assortiment snel uit te breiden. Mocht je hopen hier een lijst met beste dropshipping-producten te vinden, dan moeten we je helaas teleurstellen. Maar, wat we wel doen is tips geven over waar je op moet letten bij het uitbreiden van je webshop met dropshipping-producten. Zo kom je er vanzelf achter wat goede dropshipping producten zijn.

1. Focus op producten die weinig verkopen opleveren

De beste dropshipping-producten verkoop je weinig. Dat klinkt raar, maar is volkomen logisch, want juist daarom is het fijn om er geen ruimte voor vrij te hoeven maken in je magazijn. Kies je voor producten die vaak verkocht worden, dan is het meestal slimmer om hiervan een eigen voorraad aan te leggen en deze zelf te verkopen. Producten die weinig verkocht worden, wil je niet eerst moeten inkopen. Hier kan het gaan om producten die mensen eenmalig kopen, zoals reisartikelen of tuinartikelen. Ook speelgoed en tijdloze producten voor in huis zijn goede producten om te dropshippen. Heb je een categorie gevonden die matcht met de producten in je huidige webshop? Goed bezig! Je hebt de eerste stap gezet in het uitbreiden van je assortiment met geschikte dropshipping-producten.

2. Kies voor een breed assortiment

Producten dropshippen die weinig verkopen: klinkt leuk en aardig, maar er moet ook geld verdiend worden. Geen probleem! Dat kun je realiseren door je assortiment groot genoeg te maken. Door te kiezen voor dropshipping, ben je niet beperkt tot een winkel- of magazijnruimte. Hierdoor kun je als webshop eigenaar een enorm aanbod samenstellen. Reken maar uit: verkoop je ieder product een keer per dag met een assortiment van duizend producten, dan is één bestelling per artikel opeens een miljoenenomzet op jaarbasis. Cashen!

3. Optimaliseer het productaanbod

Kiezen voor dropshippen hoeft niet te betekenen dat je het bestaande assortiment in je webshop los moet laten. Wat wel een groot voordeel is, is dat je het huidige assortiment eens kritisch kunt bekijken. Welke producten verkopen weinig en hebben hoge inkoopkosten? Of zijn er producten die veel ruimte kosten in het magazijn? Informeer bij je leverancier of deze producten ook via dropshipping geleverd kunnen worden. Is dit niet het geval? Dan kan dit het moment zijn om nieuwe producten uit te proberen. Je kunt online kijken naar welke producten mensen in een categorie op zoek zijn en hier op inspelen. Op deze manier laat je los wat niet werkt, en kun je experimenteren met iets nieuws.

4. Check de leveranciers van producten

Klinkt simpel, je productaanbod uitbreiden met behulp van dropshipping. Het kiezen van de juiste leveranciers kan hier echter cruciaal zijn. Kies je namelijk voor leveranciers die zich in het buitenland bevinden of moeilijk bereikbaar zijn, dan vergroot je de kans op teleurgestelde klanten. De levertijden op de producten zijn lang en de service is niet optimaal. Weet je niet waar je moet beginnen bij het kiezen van leveranciers? Dan is het zeer aan te raden om de hulp van Droppery in te schakelen. Via Droppery kun je in contact komen met ervaren leveranciers die helemaal aansluiten op jouw merk en productcategorie. Met een klik dien je een verzoek in bij de leverancier waar jij mee samen wilt werken. Zo kun je unieke leveranciers vinden en bijzondere merken verkopen in jouw dropshipping webshop.

5. Sta achter de producten die je verkoopt

Dropshipping maakt verkopen niet makkelijker. Het is belangrijk dat je weet wat je doet en volledig achter je producten staat. Wanneer je vragen van klanten krijgt, is het zaak dat je genoeg kennis hebt van de producten om deze te beantwoorden. Je kunt nog zo je best doen om alles op je webshop goed in te richten, maar de klantenservice is het aspect van jouw webshop waar je écht het verschil kunt maken.

6. Deze producten zijn minder geschikt

Oké, we hebben dan wel geen lijst met geschikte dropshipping-producten, maar we kunnen wel iets zeggen over producten die minder geschikt zijn. Allereerst zijn voeding en cosmetica vaak lastig, tenzij je hier echt veel ervaring mee hebt. Door producten in deze categorieën te dropshippen, loop je het risico dat je voorlichting rond het product onvoldoende is en dat je klanten irritaties of allergische reacties krijgen na het gebruik ervan. Onthoud dat jij als webshop eigenaar hier dan aansprakelijk voor bent.

Naast voeding en cosmetica, is kleding ook minder geschikt om te dropshippen. Dit komt doordat je hierbij veel te maken krijgt met retouren. Met dropshippen wil je als retailer de magazijnruimte- en werkzaamheden natuurlijk beperken, en dat is met retouren ontzettend lastig. Wil je toch kleding toevoegen aan je webshop met behulp van dropshipping? Dan is het slim om te kiezen voor veilige kledingstukken, zoals items met bedrukkingen. Deze komen veel minder snel retour. Extra pluspunt: je hebt direct een uniek assortiment!

De ultieme tip voor producten die wel goed zijn om te dropshippen: kijk eens naar het Home & Living segment. Producten in deze categorie, en van hoogwaardige leveranciers als HSM international, Kick Collection en Dami Living, verkopen ontzettend goed en voldoen aan de eisen van goede dropshipping producten.

Webshop uitbreiden met dropshipping

Beginnen met dropshippen lijkt een eenvoudige manier om je webshop verder uit te kunnen breiden. Het kiezen van de juiste producten en leveranciers is hier heel belangrijk. Denk hier dus niet te licht over. Wil je snel van start gaan met dropshippen? Bezoek dan eens de website van Droppery. Met hun SaaS-oplossing kun je eenvoudig leveranciers, en hun producten, toevoegen aan jouw webshop. Welke producten ga jij dit jaar nog toevoegen aan je webshop?

[Fotocredits - 22January © Adobe Stock]