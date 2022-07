​6x tips voor een unieke dropshipping webshop

We hoeven inmiddels niet meer uit te leggen wat dropshipping is. Steeds meer ondernemers wagen zich aan de wondere wereld van e-commerce. En dat is ook niet gek. De wereld verandert in een rap tempo en de digitalisering gaat sneller dan snel. Het bezoeken van fysieke winkelstraten verschuift naar online shoppen en het zoeken van het juiste item is door de overload aan webwinkels makkelijker dan ooit. In de zee van webwinkels is het belangrijk dat jouw webshop opvalt. Maar, hoe zorg je ervoor dat jij het verschil maakt ten opzichte van concurrerende webshops? Wij geven in dit blog tips om als dropshipper uniek te zijn!

1. Wees uniek!

Ja, dit is natuurlijk voor de hand liggend. Maar de eerste in de rij van belangrijke tips om succesvol te dropshippen is toch deze: wees uniek! De enorme hoeveelheid dropshippers zorgt niet alleen voor een overload aan webwinkels, het wordt voor bezoekers ook makkelijk saai. De leveranciers zijn in een niche vaak gelijksoortig, en de producten wijken ook niet ver van elkaar af. Hoe zorg je dat je in dit geval toch uniek blijft? Simpel! Jouw taak ligt in het invullen van je webshop. Gebruik eigen afbeeldingen, schrijf unieke beschrijvingen en laat in je online marketing zien dat jouw webwinkel net dat beetje extra biedt ten opzichte van de concurrent.

Kun je wel wat hulp gebruiken in het opzetten van een unieke online marketingstrategie? Kijk eens bij onze partner Red Banana. Zij hebben een hoop knappe koppen in huis die je graag op weg helpen met jouw online marketing.

2. Werk samen met ervaren leveranciers

Dropshipping is een relatief nieuwe vorm van online ondernemen. Wil je een unieke speler zijn in jouw markt? Kies er dan voor om samen te werken met ervaren leveranciers. Het dropshipment platform Droppery maakt dit heel goed mogelijk. Dit platform brengt leveranciers en webshops met ervaring in contact met elkaar. Zo is een gevarieerd, kwalitatief en uniek aanbod aan leveranciers ontstaan met snelle levertijden, cross-border verkoop en goede marges. Droppery ondersteunt in het vinden en koppelen van de juiste klanten voor leveranciers en merken. Klinkt goed, niet?

3. Zorg voor een uitgebreid assortiment

Ja, je leest het goed. Een uitgebreid assortiment zorgt ervoor dat jouw webshop one of a kind is. En geen paniek, want met dropshipping voorkom je eindeloos veel voorraden. Je kunt als retailer eenvoudig je huidige assortiment uitbreiden door goede samenwerkingen met leveranciers. Droppery kan je hier bij helpen, door mee te kijken naar geschikte leveranciers die een toevoeging kunnen zijn aan jouw webshop. Door het uitbreiden van je assortiment met behulp van dropshipping kun je ook laagdrempelig testen of producten aanslaan. Alleen maar voordelen dus, waardoor jouw webwinkel er echt uit zal springen.

4. Voeg reviews toe aan je dropshipping webshop

“Als jij zegt dat het goed is, dan zal het wel zo zijn!”. Dit is iets wat je vast wel eens gedacht hebt. En daarin ben je zeker niet de enige. 92% van de mensen checkt namelijk reviews voordat zij een aankoop online doen. Zorg dus voor een mooie hoeveelheid reviews op jouw webshop. Dit maakt je uniek ten opzichte van concurrenten en verlaagt de drempel voor klanten om een aankoop te doen in jouw webshop. Een manier om reviews te verkrijgen is bijvoorbeeld met behulp van e-mailmarketing. Stuur na een aankoop de klant een mail met de vraag om een review achter te laten. Extra stimulans? Doe er een leuke kortingscode bij en het aantal reviews zal stijgen!

5. Zet net een stapje extra

Wil je uniek zijn ten opzichte van je concurrenten? Zet dan net een stapje extra in het aanbieden van services. Biedt je concurrent geen PayPal aan om af te rekenen? Biedt dan PayPal aan. Heeft je concurrent geen vertrouwensbadges? Voeg deze toe. En ontbreken bepaalde pagina’s op de webshop van jouw concurrent, zoals het retourbeleid? Zorg er dan altijd voor dat jij die pagina’s wel hebt. Op deze manier ga je een stap verder dan de concurrentie en maak je voor klanten net dat verschil dat zij graag willen zien.

6. De klant is koning

Je kunt nog zo je best doen om alles op je webshop goed in te richten, maar de klantenservice is het aspect van jouw webshop waar je écht het verschil kunt maken. De belangrijkste tip hierbij? Houd altijd in gedachten dat de klant koning is. Je wilt geen slechte recensies of negatieve mond-tot-mondreclame. Door klanten vriendelijk te woord te staan en altijd mee te denken in oplossingen, zul je zien dat zij terugkomen en zich vormen tot loyale bezoekers van jouw webshop.

De weg naar succes is niet makkelijk, en bij dropshipping komt toch vaak meer kijken dan je van tevoren denkt. Maar, stap voor stap kun je erg succesvol worden met je dropshipping webshop en zul je ontdekken dat je met kleine input groot succes kunt boeken. Deze tips helpen je in ieder geval al een heel eind op weg om jouw webshop uniek te maken!