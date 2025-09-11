Vimeo staat hetzelfde lot te wachten als WeTransfer

Video-platform Vimeo staat iets groots te gebeuren. Het wordt overgenomen door Bending Spoons. Spannend, maar niet per se op een positieve manier: dat is nameilk ook het bedrijf achter de overname van WeTransfer, waar de laatste tijd vooral veel negatief geluid over klinkt.

Bending Spoons

Toen het Italiaanse Bending Spoons WeTransfer overnam leek er in eerste instantie niet heel veel te veranderen, maar uiteindelijk blijkt het dus toch wel degelijk veel verschil te maken. Zo veranderde het het beleid van WeTransfer, waardoor je verstuurde items ineens deel konden worden van het trainen van AI. Dat beleid is nu wat aangepast na veel kritiek, maar er zijn meer dingen die WeTransfer nu daadwerkelijk anders doet sinds het in Italiaanse handen is, iets wat de Nederlandse oprichters ervan met lede ogen aanzien.

Bending Spoons nam eerder al Evernote over en het lijkt erop uit om populaire platforms op het internet die net over hun hoogtepunt zitten te willen overnemen. De volgende aankoop is dus Vimeo, dat voor 1,8 miljard dollar wordt overgenomen door de Italianen. De deal is naar verwachting later dit jaar rond. Vimeo wordt daarna ook meteen privaat gemaakt. De verwachting is groot dat de overname met veel ontslagen gepaard gaat: iets waar Bending Spoons om bekend staat. Zijn overnames zijn niet bepaald vriendelijk.