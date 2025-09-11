Vimeo staat hetzelfde lot te wachten als WeTransfer

Video-platform Vimeo staat iets groots te gebeuren. Het wordt overgenomen door Bending Spoons. Spannend, maar niet per se op een positieve manier: dat is nameilk ook het bedrijf achter de overname van WeTransfer, waar de laatste tijd vooral veel negatief geluid over klinkt.
Toen het Italiaanse Bending Spoons WeTransfer overnam leek er in eerste instantie niet heel veel te veranderen, maar uiteindelijk blijkt het dus toch wel degelijk veel verschil te maken. Zo veranderde het het beleid van WeTransfer, waardoor je verstuurde items ineens deel konden worden van het trainen van AI. Dat beleid is nu wat aangepast na veel kritiek, maar er zijn meer dingen die WeTransfer nu daadwerkelijk anders doet sinds het in Italiaanse handen is, iets wat de Nederlandse oprichters ervan met lede ogen aanzien.
Bending Spoons nam eerder al Evernote over en het lijkt erop uit om populaire platforms op het internet die net over hun hoogtepunt zitten te willen overnemen. De volgende aankoop is dus Vimeo, dat voor 1,8 miljard dollar wordt overgenomen door de Italianen. De deal is naar verwachting later dit jaar rond. Vimeo wordt daarna ook meteen privaat gemaakt. De verwachting is groot dat de overname met veel ontslagen gepaard gaat: iets waar Bending Spoons om bekend staat. Zijn overnames zijn niet bepaald vriendelijk.
Evernote is daar een goed voorbeeld van. Niet alleen werden daar mensen op straat gezet, het platform zelf werd ook veranderd: wat je er gratis mee kon doen werd steeds gelimiteerder en de betaalde abonnementen werden duurder, iets wat we ook verwachten van WeTransfer. Misschien duurt het nog even, nu Bending Spoons zijn handen vol zal hebben aan Vimeo.
Vimeo werd n 2004 gelanceerd als spin-off van CollegeHumor. Het is lange tijd een grote concurrent van YouTube geweest. De afgelopen jaren heeft Vimeo zelf de prijzen van zijn abonnementen al flink omhoog gegooid en zich meer toegelegd op het bedrijfsleven, naast dat het een nieuwe ceo in de arm heeft genomen. Een ceo die vorige week nog meldde dat 10 procent van het personeel wordt ontslagen. Daar kan nu echter wel eens veel meer bij komen met deze overname.
Wel zegt Bending Spoons dat het bedrijven overneemt om ze juist voor altijd te laten doordraaien, en dat het ernaar uitkijkt om het volledige potentieel uit Vimeo te halen. We zullen zien of ze dat met of zonder de fans van het platform willen gaan doen.