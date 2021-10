​Thuiswerken? Dan krijg je minder betaald dan de kantoortijgers

“Ik ben zó blij dat ik weer een beetje onder de mensen kan zijn,” verzucht je collega. Voor veel mensen is de terugkeer naar kantoor een zege, maar tegelijkertijd zijn er weinig mensen voor te porren om weer fulltime aan het #kantoorleven mee te doen. In sommige bedrijven resulteert thuiswerken zelfs in minder salaris.

De corona workation

Als je tijdens de coronacrisis een workation hebt gehouden in een ander land, dan kan het best eens zijn gaan lonken. Waarom zou je immers in het natte Nederland blijven, als je ook in de Spaanse zon het exact zelfde werk kan doen voor dezelfde werkgever? Je krijgt bovendien hetzelfde salaris, maar dan woon je in een land waar alles relatief goedkoper is. Emigreren? Daar kun je misschien beter even mee wachten.

Er zijn namelijk bedrijven die er ten eerste helemaal niet oké mee zijn dat je voortaan “thuis”werkt. Google is het er zelfs zodanig niet mee eens, dat het je minder betaalt als je thuiswerkt. Het heeft net een pand in New York gekocht voor zijn werknemers. Dat is een dure locatie om te werken én te wonen. Als werknemers besluiten om liever ergens in het goedkopere buitengebied te gaan wonen, dan hoeven ze niet op steun hun werkgever te rekenen.