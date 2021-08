​Zou je salaris inleveren om te blijven thuiswerken?

Tweederde van de ondervraagden zou graag thuis blijven werken. Sterker nog: 70 procent (!) zou de meeste fijne secundaire arbeidsvoorwaarden inleveren om te kunnen thuiswerken . Denk aan vrije dagen of de door de baas betaalde zorgverzekering die in Amerika gelukkig steeds normaler wordt. 61 procent zou zelfs wat salaris willen inleveren voor de mogelijkheid om te kunnen blijven thuiswerken. Voor de meesten ligt bij 10 procent minder salaris de grens, maar er bestaan zelfs mensen die zeggen: de helft is het ook waard.

Fijn dat de koffie weer gratis is en je je collega’s weer wat directer kunt aanspreken, maar veel mensen zijn inmiddels gewend te leven zonder reistijd, files en treinstress. Om nog maar te zwijgen over de mogelijkheden om in de eigen keuken lunch te kunnen klaarmaken, je gezin meer te zien en nog eens een wasje tussendoor te kunnen draaien.

Autocultuur

Hoewel het onderzoek interessante inzichten geeft, moeten we wel de kanttekening maken dat Amerika een heel ander land is dan Nederland. In ons land is werk voor veel mensen een kwartier fietsen of met de auto, of een half uurtje in de trein, maar in de Verenigde Staten wonen mensen vaak verder van hun werk. Bovendien moeten ze dat jongleren met het rondrijden van bijvoorbeeld de kinderen, want ook die zullen niet met de fiets naar school gaan. De kans is groot dat onder andere die autocultuur in dat grote land dus een rol speelt in de wens om thuis te werken.

Daarnaast heeft permanent thuiswerken ook andere voordelen: er is dan minder reden om dichtbij kantoor te blijven wonen, waardoor je bijvoorbeeld goedkoper of mooier kunt gaan wonen. Ook kun je naar het buitenland gaan en vanuit daar werken, in plaats van dat je steeds thuis binnen blijft in de vaak troosteloze winter. We hebben zelf een aardig verdrietige zomer meegemaakt qua weer, dus een workation in Spanje lonkt. De vraag is alleen: hoeveel zou jij erop willen inleveren?