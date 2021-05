Meer balans bij thuiswerken

Voor veel mensen verdwijnt de scheiding tussen werk en privé steeds meer door het thuiswerken. Hierdoor werken mensen vaak ongemerkt veel meer dan ze willen, is het ingewikkeld om pauzes te nemen en lopen het huishouden en werk door elkaar. Is het wel verstandig om tijdens werktijd nog een wasje in de wasmachine en wasdroger te gooien? De focus op het werk kan eronder lijden en balans houden tussen werk en privé is lastig. Hieronder een aantal tips voor het thuiswerken?

Bepaal je werktijden en houd je daaraan

Doe iedere ochtend alsof je wel naar kantoor gaat en houd een vaste start- en eindtijd aan. Bepaal, vóórdat je aan de slag gaat, hoeveel uur je op een dag gaat werken. Je kunt hiervoor de gebruikelijke kantoortijden aanhouden of, als dat mogelijk is, je eigen tijden bepalen. In dit laatste geval is het makkelijker om de tijd te ‘vergeten’ en hierin te schipperen. Bewaak de grenzen extra goed om te voorkomen dat je veel meer werkt dan normaal. Een goede manier om de werkdag productief te starten, is door een ochtendritueel te creëren. Dit kan een korte wandeling zijn voordat je plaatsneemt achter je bureau, een kwartiertje mediteren of zelfs een rondje hardlopen. Dat moment dat je voor jezelf pakt, werkt de hele dag positief door. Zet de wekker dus iets eerder voor een betere balans.

Focus op resultaat

Wat moet jij aan het eind van de dag opleveren? Naar welke doelen werk je toe? Prioriteiten stellen kan werkstress voorkomen. Vaak zijn we tijdens het thuiswerken erg druk met minder relevante taken. Door focus aan te brengen en toe te werken naar jouw doelen, maak je echt impact. Begin met de zaken die bovenaan je prioriteitenlijst staan en aan het eind van de dag (of week) zeker af moeten zijn. Op deze manier voorkom je uitstelgedrag en is het aan het eind van de werkdag een stuk makkelijker om je laptop dicht te klappen, omdat je taken hebt kunnen afvinken. Zo voorkom je een knagend dat-moet-ik-nog-doen-gevoel.

Creëer de juiste werkplek

Het is zeer belangrijk dat je een goede werkplek hebt, waar je ongestoord kunt werken. Anders is de kans een stuk groter dat je tussendoor huishoudelijke taken uit gaat voeren zoals dat wasje in de droger omdat je kleren ziet liggen. Zit je bijvoorbeeld aan de keukentafel en word je continu afgeleid doordat er mensen langslopen? Vraag jezelf dan af of er geen betere plek is voor jou. Zo kun je misschien een bureau op zolder plaatsen. Ook kun je kijken naar andere oplossingen op afleiding tegen te gaan. Een noise cancelling headphone kan bijvoorbeeld uitkomst bieden. Vergeet ook niet je werkhouding. Een goede bureaustoel en de monitoren op ooghoogte zijn onmisbaar. Het kan ook helpen om elke keer voordat je aan de slag gaat, eerst je werkplek eens flink op te ruimen. Bij een prikkelarme werkomgeving kom je sneller in een ‘flow’ waarbij je volledig je aandacht op het werk kan houden. Zit je in de flow? Neem dan toch de pauze wanneer je die gepland had. Een vaste werkstructuur blijkt op de langere termijn de productiviteit het beste ten goede te komen.

