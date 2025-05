OpenAI gaat terug naar de basis en wil geen for-profit worden

OpenAI heeft geld nodig

OpenAI heeft enorm veel geld nodig om zijn servers te laten draaien en zijn technologie door te ontwikkelen. Altman heeft het over honderden miljarden dollars. Misschien zelfs triljoenen dollars om zijn diensten maar voor ‘de hele mensheid’ beschikbaar te kunnen maken. Interessant detail: Altman bezit geen direct aandelenkapitaal in OpenAI, maar heeft een indirect belang in het bedrijf door investering via de Y Combinator, een startup-accelerator.

Altman schrijft aan zijn personeel: “Toen we OpenAI begonnen, hadden we geen gedetailleerd idee van hoe we onze missie gingen volbrengen. We staarden elkaar aan rond een keukentafel, ons afvragend welk onderzoek we zouden moeten doen. In die tijd dachten we niet na over producten of een businessmodel. We konden niet nadenken over de directe voordelen van AI voor medisch advies, leren, productiviteit en nog veel meer, of over de behoefte aan honderden miljarden dollars aan rekenkracht om modellen te trainen en gebruikers van dienst te zijn. We wisten niet echt hoe AGI gebouwd of gebruikt zou worden. Veel mensen konden zich een orakel voorstellen dat wetenschappers en presidenten kon vertellen wat ze moesten doen, en hoewel het ongelooflijk gevaarlijk kon zijn, konden die paar mensen er misschien mee vertrouwd worden.”