OpenAI introduceert langzamere verwerking voor wie geen haast heeft

Grote concurrentie in AI

Het is misschien niet iets waar OpenAI zelf heel direct blij mee is, maar het moet wel: de concurrentie op het gebied van AI is nu eenmaal moordend. Anderen zijn allang met deze oplossing gekomen. Ook in het hogere segment heeft het AI-bedrijf steeds zwaardere concurrentie, onder andere van Google met zijn Gemini-model.

Er is meer nieuws van OpenAI (al is dat er sowieso bijna elke dag wel), een grote mijlpaal voor het bedrijf: o3 en o4-mini zijn verschenen. Deze modellen zijn beter in het analyseren van afbeeldingen en ze kunnen content meenemen wanneer ze redeneren. Sowieso is redeneren het AI-buzzwoord van 2025. Dat is ook niet zo vreemd: door van AI-chatbots meer inzicht te krijgen in de stapjes die het zet om tot een antwoord te komen, kun je als mens beter controleren of dat wel klopt. Bovendien kan het je ook leren over je eigen redenatiestijl.

o3 en o4-mini kunnen dus veel meer met afbeeldingen en dat geldt zelfs voor afbeelding waarop tekst staat die niet recht is. Het is mogelijk om afbeeldingen te bewerken en te analyseren, ook kunnen ze afbeeldingen roteren. Zo is het mogelijk aantrekkelijker voor mensen om deze functies te gebruiken.