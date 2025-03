OpenAI lanceert de O1 Pro: krachtigste & duurste model tot nu toe

Een AI-model met een premium prijskaartje

Hoewel OpenAI nog geen exacte prijzen heeft gedeeld, wordt de het nu gepositioneerd als het meest exclusieve en kostbare model binnen hun aanbod. Dit suggereert dat het model vooral gericht is op zakelijke klanten, onderzoekers en ontwikkelaars die geavanceerde AI-functionaliteiten nodig hebben.

De introductie van de O1 Pro roept vragen op over de toekomst van AI-toegang. Zal OpenAI doorgaan met premium AI-diensten voor bedrijven, of blijven er betaalbare alternatieven beschikbaar voor het brede publiek?

Wat denk jij? Is dit een gamechanger, of blijft AI toegankelijker via bestaande modellen?