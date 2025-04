OpenAI voegt een shoppingplatform toe aan ChatGPT

OpenAI versus Google

Wel is er een groot verschil tussen Google en ChatGPT. Waar een steeds groter wordend deel van de pagina op Google gesponsord is en bedrijven dus betalen om zo hoog mogelijk te komen met hun pagina, daar doet ChatGPT het anders. Het zijn organische resultaten en bedrijven kunnen niet betalen om hogerop te komen. Er zijn uberhaupt geen advertenties. Wel maakt OpenAI gebruik van samenwerkingen om zorg te dragen dat de prijzen kloppen.

Een zoekopdracht die je zou kunnen doen is ‘beste airfyer die goedkoper is dan 100 euro en op een klein aanrecht past’. ChatGPT zal dan met de drie meest geschikte opties komen en komt naast die kaarten waarin je in een oogopslag meer ziet, ook met meer details in tekstvorm. Klik je op een productkaart, dan komt er te staan waar je het apparaat zoal kunt kopen, wat de gebruikersreviews online zijn (via Amazon en Reddit bijvoorbeeld) en is er nog een optie om ChatGPT specifieker vragen of dat product te stellen.

Wel is het aan te raden om bij het gebruik van de tool in ogenschouw te houden dat ChatGPT niet alles weet. Als een Nintendo Switch-controller over de kop gaat, dan zie je dus heel belachelijke prijzen voorbij komen. Of als een product nog niet uit is maa er wel pre-orders zijn die nu alvast veel hoger zijn, dan komt dat ook voorbij. Maar goed, zoals op alles op het internet geldt: koppie erbij houden. De shoppingmogelijkheden zijn overigens al aanwezig in ChatGPT en rollen vandaag uit naar alle gebruikers.