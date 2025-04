Pas op Instagram: ChatGPT wordt een social medium

Heel veel data

Het is vanuit een dataperspectief waarschijnlijk een slim idee, want OpenAI kan de data die het uit een social medium kan halen goed gebruiken om zijn eigen AI te trainen. Dat is ook hoe Meta en X te werk gaan. We zouden zelfs durven zeggen dat het OpenAI alleen daarom te doen is: het scheelt enorm als het niet meer van anderen afhankelijk is voor deze data. OpenAI zelf zegt tegen TheVerge echter iets anders: “We willen gebruikers helpen om betere content te delen met hulp van AI”. Het wordt gezegd in dezelfde week als Google juist zijn algoritme zodanig heeft aangepast dat met AI gegenereerde content juist minder hoog wordt gewaardeerd.

Het is nog maar afwachten of er echt een ChatGPT social medium komt, want het zal wel met bepaalde unique selling points moeten komen wil het geadopteerd worden. We zien dat Meta met zijn antwoord op X Threads wel succes heeft, maar tegelijkertijd is het nog afwachten of het dit kan vasthouden. Ook zijn er mensen die al die AI-gegenereerde posts op X waarin het gek-gekker-gekst totaal niet kunnen waarderen, waardoor zo’n social medium dat meteen al is doordrongen met AI misschien toch moeilijker verkoopbaar is. Het zal er ook van afhangen hoeveel het OpenAI kost om het te maken: als het in een handomdraai is gefikst, dan kan proberen natuurlijk weinig kwaad.