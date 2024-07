Nederlandse consumenten shoppen online steeds meer in China

Nederlandse consumenten hebben in het eerste kwartaal van 2024 ruim €9 miljard online uitgegeven, een groei van 3% t.o.v. Q1 2023. Het aantal online aankopen nam iets af (-3%) naar ruim 85 miljoen. Wel wordt er meer gekocht bij buitenlandse webshops; zowel het aantal aankopen als de bestedingen cross-border zijn toegenomen. Dit en meer blijkt uit de nieuwste cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenaankopen in Nederland.

Grote verschillen producten en diensten

Diensten groeien in zowel online bestedingen (+10%) als online aankopen (+15%). Opvallend in het eerste kwartaal van 2024 is dat voornamelijk bestedingen aan verzekeringen toenemen (+34% t.o.v. Q1 2023). Bestedingen aan tickets voor attracties en evenementen nemen ook toe (+23%) terwijl bestedingen aan reizen juist minder hard groeien dan voorheen (+0,3%).

De online bestedingen aan en online aankopen van producten zijn dit jaar juist afgenomen. Vooral het aantal online aankopen van producten laat al een aantal jaar op rij een afname zien. De daling binnen aankopen is dit kwartaal vooral toe te schrijven aan de categorieën DIY/Garden (-20% t.o.v. Q1 2023), Food/Nearfood (-12%) en Schoenen en Personal Lifestyle (-9%). Wel laat de data zien dat consumenten vaak meer producten in één online aankoop bestellen, waardoor de online bestedingen minder hard dalen.

Online bestedingen in China

Het aandeel cross-border kopers neemt toe over de afgelopen jaren: in 2022 kocht nog één op de vier online kopers wel eens iets over de grens, inmiddels is dat één op de drie. De online bestedingen in China stijgen het afgelopen jaar fors van €58 miljoen in Q1 2023 naar €102 miljoen in Q1 2024. Deze stijging komt voornamelijk door hogere bestedingen aan producten in de categorieën kleding, home & living en schoenen en personal lifestyle. Nederlandse consumenten die in China bestellen zijn vaker dan gemiddeld vrouwen en hebben vaker een gezin met jonge kinderen.

Marlene ten Ham, Algemeen Directeur van Thuiswinkel.org, zegt hierover: “Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we een bijzonder sterke stijging van de online bestedingen aan, en aankopen van producten in China. Wij maken ons hard voor een gelijk speelveld, want dit gaat nu helaas niet altijd goed. We zien dat een aantal bedrijven zich niet houdt aan belangrijke wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, douaneregels, duurzaamheid, privacy en productveiligheid. Deze bedrijven kunnen mede hierdoor hun prijzen lager houden, wat het voor consumenten weer aantrekkelijker maakt om daar te kopen.”