Direct betalen via iDEAL hoeft niet meer: nu kan het in drieën

iDEAL kennen veel mensen als de handige betaaloptie bij webwinkels waarmee je meteen kunt betalen met je bankrekening. We kennen het al decennia en zijn er al helemaal aan gewend, maar in het buitenland zijn ze soms jaloers op deze optie. Het is inmiddels gekocht door een buitenlandse partij en over een paar jaar gaat het Wero heten. Maar nu komen er al steeds meer veranderingen naar iDEAL, waaronder de grote aanpassing dat je straks in 3 keer kunt betalen. Je kunt uiteraard ook nog steeds direct betalen, maar ‘op de pof’ is ook een manier.

In 3 termijnen betalen

Mensen zijn gewend om juist heel direct te betalen met iDEAL, maar daar komt nu verandering in. Je kunt namelijk straks in drie termijnen betalen dankzij een Eindhovens bedrijf genaamd in3 (what’s in a name?). Het wordt door iDEAL geïntegreerd, dus het is niet zomaar een mogelijkheid van een derde, het is officieel, maar het is voor het eerst dat Buy Now Pay Later een ding wordt voor iDEAL. Het grote verschil met andere diensten die dit model gebruiken, zoals Klarna, is dat men geen baat heeft bij klanten die niet op tijd betalen. Dat komt omdat er gewoon een vast bedrag op de transactie bijkomt wanneer je op deze manier wil betalen. Dat vaste bedrag betaal jij als consument overigens niet: ook betaal je geen rente.

Wie dat dan wel betaalt? De webwinkel. Dat klinkt tegenstrijdig, want een webwinkel wil natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen per transactie. Echter vindt zo’n transactie eerder plaats wanneer iemand weet dat hij of zij niet het hele bedrag in één keer hoeft op te hoesten. Een webwinkel heeft dus een hogere conversie en zal het daardoor minder erg vinden om die fee te betalen, stelt in3. Het meent dat webshops gemiddeld een 72 procent hogere orderwaarde hebben op hun bestellingen wanneer ze in3 gebruiken.