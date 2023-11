​Wat is Wero en wat gebeurt er met iDEAL?

Wero. Het klinkt een beetje als weirdo. Maar het is straks een woord dat je waarschijnlijk heel vaak gaat zien. Of nou ja, een naam, die misschien net als paypallen en ‘tikken’ (verwijzend naar Tikkie) een werkwoord gaat worden. Hoewel, dat is iDEAL ook nooit echt gelukt natuurlijk. ‘Even iDEALen’: dat bekt ook niet lekker. Heb je geen idee wat Wero is, en waarom we over iDEAL beginnen? Het is overgenomen en zal binnenkort verder gaan als Wero. Het klinkt misschien een beetje raar, maar dat is zeker wel iets waar we in Nederland trots op mogen zijn. Wero wordt namelijk het nieuwe iDEAL, maar dan voor heel Europa.

Hoe het er precies uit komt te zien, dat weten we nog niet, maar wel gaan we het waarschijnlijk vaak zien. Straks kun je gewoon direct via je eigen bank betalen in heel Europa, waar dat nu eigenlijk nooit kan. Hoeven we dan eindelijk niet meer het hele, Duitse bankrekeningnummer van Zalando over te typen omdat het weigert een klantvriendelijk iDEAL-linkje mee te sturen? Wie weet. In ieder geval is deze Nederlandse uitvinding straks veel uitgebreider beschikbaar.

Wie weleens iets in België heeft willen kopen: een kaartje voor de trein of chocolade van die ene geweldige chocolatier die gelukkig een webwinkel heeft: in dat land zijn ze vooral bekend met iets dat Bancontact heet. Straks moeten ze daar ook gaan wennen aan iDEAL, of nou ja, Wero dus. Wero: het is gelukkig op een normalere manier geschreven dan iDEAL, al kan het daardoor ook minder herkenbaar zijn.

Anoniem: “Er bestaat een mogelijkheid om met Ideal te betalen bij de belastingdienst. Dit had ik veel eerder willen weten. Op hun website staat precies wat er nog te betalen is. Dit is nuttige info. Wanneer je stapels post ontvangt, verlies je nogal makkelijk het overzicht...” pic.twitter.com/wXpnblxm5y

Van Currence naar EPI

EPI, een soort Europese vereniging van banken, heeft besloten om iDEAL te kopen en die overname is nu rond. Dat leek vrijwel zonder slag of stoot te gaan: niet allerlei gedoe met toezichthouders, rechtszaken enzovoort, wat we wel kennen van bijvoorbeeld de Activision-overname door Microsoft. Currence, de voormalig eigenaar van iDEAL zal er in ieder geval waarschijnlijk niet armer van zijn geworden. Currence is een organisatie bestaande uit acht Nederlandse banken die samen iDEAL bestierden. Het zal vast geen 44 miljard euro zijn, wat Activision wel was, maar wat het overnamebedrag wel is, dat is dus onbekend.

EPI nam eerder al Payconiq over en de kans is groot dat het van beide betalingstools het beste pakt en dat samenvoegt tot één ultieme, en dus Europese, betaalmogelijkheid. We verwachten dan ook dat het niet heel anders zal werken: gewoon nog steeds aangeven bij het afrekenen dat je met Wero wil betalen, je bank selecteren, een QR-code scannen met je bankapp en je kunt betalen. Althans, dat hopen we, want zo terugkijkend zijn we toch wel heel erg blij met hoe iDEAL werkt. Het geeft slechts zelden problemen.