Betaalsysteem iDEAL krijgt een flinke upgrade: profielen mogelijk

iDEAL is al live sinds 2005 en het is in veel gevallen hét betaalsysteem voor online aankopen (70 procent, om precies te zijn). Er zijn veel banken op aangesloten en het werkt als een trein. Echter kan die trein nog wel wat sneller, zo blijkt: iDEAL krijgt een flinke upgrade, waarmee het mogelijk is om een profiel aan te maken om nog sneller te kunnen betalen.

Het vernieuwde iDEAL De technologie achter iDEAL wordt volledig vernieuwd. Je kunt straks een profiel maken op iDEAL, waardoor je sneller je bestelling in een webwinkel kunt afronden. Het is niet verplicht, maar als je wil maak je een profiel en kun je daarin alvast een voorkeursbankrekening instellen. Op die manier kun je de nieuwe optie ‘snel bestellen’ gebruiken, waardoor je niet eerst nog je bank hoeft te selecteren maar dit alvast voor je is ingevuld. Heb je geen zin om elke keer weer opnieuw je adresgegevens en bezorgadres in te vullen, dan is dat ook opgelost met je iDEAL-account, want daar kun je die gegevens in kwijt waardoor die automatisch kunnen worden doorgegeven aan de webwinkel. Klinkt wel een beetje bekend, hè? Dit is ook hoe Paypal werkt, de internationale internetbetaalwijze waarin je naast met je bankrekeningen (al zit er wel wat tijd tussen) ook met je creditcard kunt betalen. iDEAL is wat dat betreft wel wat directer, al is het daar niet mogelijk om je creditcard te gebruiken, alleen je gewone bankrekening.

Later betalen Net als in Klarna zal iDEAL het ook mogelijk maken om een betaling pas van je rekening te laten gaan wanneer jij dat wil. Weet je dat je op een x moment salaris krijgt, maar wil je de bestelling wel vast plaatsen, dan kan dat straks dus. Deze optie is waarschijnlijk niet direct bij het introduceren van het nieuwe iDEAL beschikbaar, maar komt er wel aan, schrijft Emerce. Daarvoor moeten echter eerst de nodige gesprekken worden gevoerd met instanties. iDEAL gaat straks ook op je telefoon iets anders werken. Als je online iets koopt met iDEAL, dan ontvang je op je telefoon een pushnotificatie van je bankieren-app en kun je vervolgens als je bevestigd in de app je betaling finaliseren. Dat scheelt weer een extra scherm dat niet hoeft te worden geladen, namelijk die van de bank, waarna je automatisch moet doorgaan naar de webwinkel (wat nog wel eens mis kan gaan). Hopelijk betekent dit dat je bijvoorbeeld ook als je op vakantie bent en geen geweldige verbinding hebt, toch nog vlot een webwinkelbestelling kunt afronden.

Oktober 2023 Sta je al te trappelen om het nieuwe iDEAL te zien en te gebruiken? Helaas, we moeten er nog wel even op wachten. De aankopen die je deze lente en zomer doet, die gaan nog even op de oude manier, want iDEAL brengt de update uit in oktober. Niet meteen bij iedereen, want bepaalde banken zullen eerst overgaan op deze nieuwe iDEAL. Wel volgt er in eerste instantie een test onder een select gezelschap. Eén ding is een geruststelling: zit je totaal niet op de nieuwe manier van iDEAL’en te wachten, dan kun je altijd nog de ouderwetse manier blijven gebruiken.