​Betalen we straks nog met creditcards?

Onze bankpassen zijn digitaal geworden, ons cryptogeld ligt vast in de blockchain: wat gaat er straks gebeuren met onze pasjes met voelbare cijfers? Creditcards zijn in Nederland misschien niet zo populair als in de Verenigde Staten, ze worden wel degelijk veel gebruikt. Maar, hebben we straks nog wel creditcards?

3 creditcards per persoon Amerikanen spannen de kroon als het gaat om creditcardbezit: gemiddeld heeft een Amerikaan wel 3 tot 4 creditcards in zijn portemonnee. Handig om mee te betalen, maar ook om jezelf flink mee in de schulden te werken. In Nederland is creditcard nog niet zo heel erg ingeburgerd, wat waarschijnlijk mede komt om dat we iDeal hebben om online betalingen mee te doen. Toch is het voor sommige online betalingen nodig om een creditcard te gebruiken en komen ze in het buitenland ook goed van pas. De creditcard is ook helemaal niet zo’n oud verschijnsel. Pas in 1950 kwam Diners Club met de eerste creditcard. Je kunt natuurlijk zeggen dat boeren duizenden jaren geleden al dingen ‘op de pof’ kochten, maar de echte universele creditcard is iets van de jaren ‘50 en later. Diners Club startte ermee en dat was puur om je eten in restaurants te betalen. Het was enorm populair en maakte dan ook snel de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk, Cuba en Mexico. Die Diners Club-kaart bestaat nog wel, maar is niet zo bekend als de creditcard die het licht zag in 1958: American Express. Deze was in tegenstelling tot de Diners Club gemaakt van hard plastic in plaats van karton.

American Express Je zou kunnen zeggen dat American Express het schoolvoorbeeld was van creditcards. Al gauw kwamen allerlei airlines ook met hun eigen creditcards en in de jaren ‘70 verschenen er uiteindelijk ook wetten en regels voor creditcards. Er was vervolgens heel lang niet echt spannende ontwikkeling op het gebied van deze kredietkaarten, tot de eerste contactloze creditcards in 2004 hun intrede deden in de Verenigde Staten met in 2010 de toevoeging van een chip op de creditcard voor veiligheid: het was een extra laag beveiliging, want de magnetische kaart was niet voldoende. De jaren erna stonden in het teken van mobiele portemonnees, zodat je je telefoon kon gebruiken om te betalen (via NFC). Inmiddels is dat ook volledig ingeburgerd in de Nederlandse maatschappij. Veel mensen gebruiken het gelinkt aan hun pinpas, maar dankzij onder andere Google Pay kun je ook je creditcard gebruiken om betalingen te doen. Wel merken we dat dat niet altijd geldig is of mag, zeker in het buitenland, waardoor je toch vaak alsnog met dat plastic pasje op zak loopt. Toch kun je al een beetje destilleren hoe dat verder zal ontwikkelen. Waarschijnlijk wordt het in steeds meer landen wel mogelijk om met je creditcard te betalen via Google Pay of Apple Pay. Je hebt er dus wel je smartphone of je smartwatch bij nodig, maar die heb je toch meestal wel bij je.

Weg met de plastic kaart Mastercard is van plan om de fysieke kaart vanaf begin 2024 van de hand te doen. Vanaf dan moeten je biometrische gegevens (zoals je gezichtsscan of je vingerafdruk) dienst doen als verificatie, gecombineerd met een chip. Daarnaast zullen er waarschijnlijk meerdere betaalmanieren komen. Je merkt het nu bijvoorbeeld als je Klarna gebruikt: je kunt dan betalen in delen of je betaling uitstellen. Zoiets wordt waarschijnlijk alleen maar populairder: ook je creditcard afbetalen door het in delen te doen in plaats van aan het einde van de maand in één keer. Ook wordt het steeds vaker mogelijk om cryptovaluta te sparen via een creditcard. Om antwoord te geven wat er met dat plastic kaartje gaat gebeuren dat American Express ooit bedacht, zullen we moeten kijken naar hun concurrent Mastercard. Het is een van de grootste creditcardbedrijven ter wereld en als zij per begin 2024 al van de fysieke kaart afstappen, dan zullen de concurrenten waarschijnlijk snel volgen. Hiermee wordt de behoefte aan een smartphone wel groter, maar daarmee gelukkig ook de veiligheid. En de duidelijkheid, want zo ontspringen we als Nederlanders hopelijk de dans om 3 of 4 creditcards op zak te hebben.