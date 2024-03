​5 tips zodat je bij online shoppen niks retour hoeft te sturen

Webwinkels zijn er maar druk mee: al die retouren. Bij sommige winkels schijnen retourgestuurde kledingstukken gewoon in de shredder te gaan. Maar ook zonder dat ze geshredderd worden is het niet bepaald duurzaam, al die retouren. Zo zorg je dat je als shopper zo min mogelijk retour hoeft te sturen. Scheelt je ook weer geld, want steeds vaker kiezen webwinkels ervoor om een vergoeding te vragen voor het retour sturen.

Bij kleding kopen zijn mensen geneigd om gewoon op hun maat te klikken. Nu is dat inderdaad wel snel, maar hoe zit het met de afmetingen? Vaak is er specifiekere informatie over de afmetingen van een product (of van de webwinkel in het algemeen) te vinden en zo kom je sneller bij een product dat je echt goed past. Het kost even wat meer moeite, maar het scheelt je straks de moeite van retourneren. Plus, een heleboel teleurstelling omdat je dat mooie kledingstuk toch niet blijkt te passen.

Het lijkt natuurlijk heel duurzaam om meteen meerdere maten te kopen om te passen, omdat je als je het niet past dan niet alsnog een retour hoeft te starten en weer een nieuw pakje hoeft te laten komen. Maar is dat echt zo duurzaam? Door meerdere maten -of zelfs kleuren- te bestellen weet je bij voorbaat al dat je retour moet gaan sturen, dus dat is uiteindelijk helemaal niet zo duurzaam gedacht.

Denk er nog even over na

Als we eenmaal op een webshop aan het zoeken zijn door alle items, dan word je soms gek gemaakt met handige deals. Trap daar niet altijd in. Vaak is het verstandig om je mandje te vullen, een screenshot te maken, de boel af te sluiten en te kijken of je er de volgende dag nog steeds behoefte aan hebt. Het klinkt een beetje suf, maar de beste manier om retourneren te voorkomen, dat is om het helemaal niet te kopen of ook maar naar je huis te laten sturen. Heel veel online aankopen worden impulsief gedaan en daarom kun je er beter even een nachtje over slapen.

Check de specs bij andere winkels

Soms staat er bijvoorbeeld bij Bol.com dat een tas 24 liter is, maar dan blijkt dat eigenlijk maar 20 liter te zijn. Dat is het nadeel aan winkelen op een platform dat de informatie die wordt ingevoerd door derden toestaat. Heel onhandig, zeker als het om ingewikkeldere apparaten gaat die je dan eerst helemaal hebt uitgepakt en geïnstalleerd. Als je een product hebt gevonden dat je wil kopen, check dan even bij andere winkels of zij het product ook aanbieden en wat de specificaties zijn. Het mooie is dat je in je ‘onderzoek’ meteen kunt checken of je datzelfde product ergens anders niet goedkoper kunt krijgen.