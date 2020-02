Webwinkels willen producten niet altijd retour ontvangen

Consumenten bestellen massaal bij webwinkels en veel van die producten worden retour gestuurd. Je begrijpt wel dat zo'n retourproces uiteindelijk veel tijd (en dus geld) kost voor de winkels. Daarom zijn er al webshops die online retouren vernietigen. Maar het lijkt zelfs nog gekker te worden. Het Financieel Dagblad publiceerde gisteren een artikel over webwinkels die klanten producten niet eens meer laten retourneren. Het proces is dus zo kostbaar dat het zelfs goedkoper is om een klant zijn geld terug te geven of nog een product toe te sturen.

Consument mag goedkope producten houden

De krant deed een rondvraag en hieruit blijkt dat het steeds vaker voorkomt dat consumenten bestelde producten niet terug hoeven te sturen. Het gaat dan vaak om relatief goedkope producten die minder dan € 25 hebben gekost. Ook bij Bol.com en Coolblue komt dit voor. Soms krijgt de klant zelfs het advies om het product op Marktplaats te zetten of om het op een milieuvriendelijke manier weg te gooien. En het gaat echt niet alleen om beschadigde producten. De webwinkels zelf gaan inhoudelijk niet echt in op deze ontdekking van het FD. In een reactie laat Coolblue bijvoorbeeld weten dat het 'heel soms' retouren bij klanten laat, terwijl uit de rondvraag van de krant is gebleken dat dit toch regelmatig gebeurt.

Nederlanders retourneren massaal

Begin dit jaar liet pakketbezorger DPD weten dat we in Nederland de twijfelachtige eer hebben koploper te zijn in het retour sturen van pakketjes. Het retourpercentage in ons land bedraagt 13 procent. Niet verwonderlijk is dat de meest verstuurde retouren plaatsvinden binnen het fashionsegment. Uit het onderzoek dat DPD liet uitvoeren bleek verder dat Nederlanders bovendien veel waarde hechten aan het gemak om bestellingen retour te sturen. 29 procent van de Nederlanders vindt de optie om gratis te kunnen retourneren de belangrijkste afweging bij het plaatsen van een online bestelling.

Retourvoorwaarden van de grootste webshops



Iedere webshop heeft zijn eigen retourvoorwaarden. En aangezien wij daar als Nederlanders blijkbaar veel waarde aan hechten, hebben we die van een aantal grote webshops op een rijtje gezet:

Coolblue: Je kunt binnen 30 dagen nadat je het product ontvangen hebt, je retour aanmelden. Hierna krijg je nog eens 14 dagen de tijd om je product gratis terug te sturen. Je kunt het dan ruilen of je geld terug laten storten.



Bol.com: Zowel bij artikelen van bol.com als bij artikelen van verkopers via bol.com is er altijd een retourtermijn van minstens 30 dagen. Bij artikelen die je koopt bij een particuliere verkoper geldt een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat jij het artikel ontvangt.



Zalando: Ongedragen artikelen kunnen kosteloos binnen 100 dagen aan ons worden geretourneerd.



Wehkamp: Retourneren kan gratis via een DHL ServicePoint binnen de bedenktijd van 30 dagen. J



H&M: Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 30 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten en exclusief de retourkosten (€ 0,99) terug, mits hiervan sprake is.



We zijn in ons land dus behoorlijk verwend wanneer het gaat om het retourneren van bestellingen. Toch moeten we er serieus rekening mee houden dat we in de toekomst moeten gaan betalen om artikelen terug te sturen. Sommige webshops hanteren al een maximum aan het aantal gratis retouren.