​De voordelen en nadelen van fashion filters op Snapchat

Wanneer je nu naar een Wehkamp, Zalando of Farfetch gaat, dan heb je geen idee hoe iets stat. Ja, je weet hoe het op het flinterdunne model staat. Het voordeel van die augmented reality van Snapchat is dat het enorm goed werkt: je krijgt niet gewoon een kledingstuk op je geplakt: hij herkent waar je lange haar stopt, hij snapt dat je hand (ook als die beweegt) geen mouwpatroon erop hoeft te hebben en dat is erg handig. Nu weet je hoe een kledingstuk er bij jou uitziet en dat is makkelijker kiezen of je het wil hebben.

Van alle social media die we kennen, werkt Snapchat waarschijnlijk het meest met augmented reality. Het zet dat onder andere in om fashion filters te maken, dit zijn filters waarbij je precies kunt zien hoe een bepaalde jas of tas je staat. Deze filters hebben zo hun voordelen, maar ook hun nadelen. Dit zijn ze.

Die prijs kun je ook meteen betalen, want veel items kun je binnen Snapchat ook meteen kopen. Het voordeel is dat je het product dan niet later nog eens moet opzoeken op de site van dat merk. Je kunt gewoon meteen kopen en dan ben je sneller klaar met shoppen. Het voordeel is ook dat je niet te veel in de verleiding komt om dan 10 verschillende dingen te kopen en de focus wel bij een tot een paar producten houdt.

Nadeel: je weet niet welke maat je precies moet kiezen

Snapchat schijnt eraan te werken, maar op dit moment kun je nog niet weten welke maat je nodig hebt als je eenmaal die geweldige jas in AR hebt gepast. Je moet er dan misschien alsnog meerdere aanschaffen en dat is niet ideaal, want het kost veel geld en zorgt weer voor retouren, wat niet alleen administratief gedoe is, maar ook betekent dat je niet heel duurzaam bezig bent. Hopelijk wordt dat snel duidelijker, want bij een tas of zonnebril kun je dat in AR wel zien en is het toch ‘one size fits all’, maar bij een jas, shirt of broek is dat toch een stuk moeilijker.

Voordeel: je kunt het meteen aan anderen laten zien

Het leuke aan kleding aantrekken in AR is dat je het ook meteen aan anderen kunt laten zien. Je kunt een screenshot of video maken en deze ofwel via WhatsApp doorsturen naar vrienden en familie, of gewoon via Snapchat en meteen vragen om feedback. Veel mensen vinden het hartstikke leuk om mee te kijken en iets te zeggen over jouw outfit.