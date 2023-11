​Al die pakketjes: zo organiseer je jouw online bestellingen

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander deze feestdagenperjode 18 pakketjes ontvangt. Achttien keer rijdt er een bestelbusje de straat in, achttien keer wordt er aangebeld en waarschijnlijk gaat er ook een groot aantal keer een pakketje naar de buren. Het is een grote logistieke uitdaging voor iedereen. Zo zorg je dat je jouw online bestellingen een beetje organiseert.

Ik hoef nog maar 3 pakketjes aan te nemen voor de buren en dan heb ik al mijn geschenken binnen voor dit jaar. — The Magnificent Stranger (@stranger1851) December 21, 2020

Pakketjes in de feestdagentijd Het is elk jaar weer spannend of je kerstcadeaus op tijd zijn als je die online koopt. Veel bezorgers zoals PostNL en DHL kunnen op verschillende momenten in december niet garanderen dat ze iets wat vandaag op de post gaat, morgen bij je bezorgen. Uit onderzoek blijkt dat we echter niet van plan zijn om onze bestellingen dan maar achterwege te laten. Gen-Z’ers verwachten gemiddeld zelfs 22 pakketten. Met zoveel pakketten is het geen wonder dat er wel eens wat bij de buren wordt afgeleverd: we zijn immers niet altijd thuis. 92 procent van de mensen pakt wel eens een pakketje aan voor de buren. En op zich is dat fijn: de bezorger kan het pakket als bezorgd noteren en heeft er geen omkijken meer naar, de buren vinden het fijn om iets voor de buur te doen en de ontvanger kan op zijn beurt wanneer het hem of haar uitkomt even langs de buren. Meteen goed om even te vragen hoe het gaat.

Concept: ophaalpunten voor pakketjes waar je ook kleding kunt passen en gelijk kunt terugsturen, misschien met klein koffiebarretje. Véél minder bezorgbusjes in woonwijken, minder overwerkte bezorgers, minder pakketjes van de buren in de gang, minder gezeul met retourzendingen. — Erik Verweij (@erikpjverweij) April 28, 2022

Nadelen aan bij de buren Natuurlijk zijn er ook nadelen: als je buren wel iets aanpakken maar uiteindelijk nooit thuis zijn, is het frustrerend. Of als de ontvanger maar niet langs komt om het op te halen. Ook gaat het nog wel eens mis in de communicatie: dan weet je niet dat t bij de buren ligt of bij welke. Het duurt volgens het onderzoek (dat in opdracht van Ring werd gedaan door Perspectus Global onder 2.002 Nederlanders) sowieso gemiddeld drie dagen voor een pakket dat bij de buren ligt wordt opgehaald. Maar ja, want is dan wel een goede manier om met die stroom aan pakketjes om te gaan zo in de feestdagentijd? Er zijn meerdere opties.

normaliseer pakketjes die voor de buren bestemd zijn uitpakken en houden als ze bij jou bezorgd worden hadden ze maar thuis moeten blijven risico van het vak — Kakhiel (@Kakhiel) January 8, 2022

Kies eco-tijden Supermarkten laten dat bijvoorbeeld zien als je een bezorgmoment wil kiezen: dat kleine twee uur blok is handig als je wil weten waar je aan toe bent, maar wil je een blok dat beter aansluit bij dat van iemand anders uit de buurt, dan is er ook een langer blok te kiezen dat wat duurzamer is. Maar uiteraard is zelf even fietsen of lopen maar de supermarkt nog altijd het meest duurzaam. Praat erover met je buren Bespreek met je buren hoe zij in het hele ‘pakjes’ aannemen staan. Vinden ze het niks, dan kun je beter andere mogelijkheden kiezen voor de bezorging van je pakket. En vinden ze het wel goed, hang dan bijvoorbeeld een briefje aan de deur met naar welke buren het kan. Help de bezorger dus ook een handje door hem of haar direct de goede kant op te sturen.

Mijn post bezorger belde aan om mij een cadeautje te geven omdat hij zo dankbaar is dat ik altijd de pakketjes van de buren aanneem. Hij zei de laatste keer dat hij kwam al dat hij iets voor me zou meenemen maar like ik ben echt shooketh? Hoe lief is dat. pic.twitter.com/ScbsFFtChf — Aisha (@limeswithsalt) December 24, 2021

Laat niet brengen, maar haal het Je hoeft een pakketje niet per se thuisbezorgd te krijgen: je kunt het ook zelf even ophalen bij een ophaalpunt in de buurt. Dat scheelt bezorgbusjes heel veel rondrijden, gedoe in je straat en jij hoeft er niet speciaal voor thuis te blijven. Win-win-win, toch? Maak gebruik van de pakketautomaat PostNL heeft op diverse plekken ook een pakketautomaat staan. Op die manier kun je je pakket ook halen, zonder dat je afhankelijk bent van bijvoorbeeld de tijd en aanwezigheid van je buren. Zal je immers altijd zien dat je een pakketje morgen nodig hebt, maar het al 11 uur 's avonds is. Of dat je buren net een paar dagen weg zijn. Gebruikmaken van de pakketautomaat zorgt dat de bezorger meer pakketjes op één plek kwijt kan en dat jij het kunt ophalen wanneer het jou uitkomt. En: het kost niets.

Bedenk goed of je het niet beter zelf lokaal kunt kopen Veel mensen zijn bang dat stadscentra straks helemaal niet meer leuk zijn, maar tegelijkertijd wordt zelfs een fles shampoo of een afwasteiltje nog online besteld. Sterker nog, straks bestel je zelfs je auto online. Het is zeker bij dingen die niet per se moeilijk vindbaar zijn niet per se nodig om het online te bestellen. Het is soms zelfs veel duurder (weet je het woekerprijzenverhaal nog?). Kun je niet beter zelf even naar de stad fietsen om het een en ander aan te schaffen? Dan kom je misschien nog een nieuwe soort shampoo tegen die bijvoorbeeld veel lekkerder ruikt. Natuurlijk heeft lokaal kopen ook nadelen: fietsen in de hevige regenval van de laatste tijd is verre van ideaal, en winkelen kost tijd. Maar zeg nou zelf: dat kost online winkelen -bijvoorbeeld als het om kleding gaat- met al zijn pakketjes toch ook? Bestel niet 'meer voor keuze' Veel mensen bestellen hetzelfde kledingstuk in meerdere maten, om even te kijken wat het beste past. Al die retouren zijn niet per se duurzaam, maar vooral zorgt het dat je zelf nog iets te regelen hebt: of je laat je retour thuis ophalen, maar daar moet je weer speciaal voor thuisblijven, of je moet het zelf wegbrengen. Het is dus uiteindelijk best veel gedoe. Beter dus gewoon één item bestellen en als dat echt niet past, bedenken wat je ermee doet, dan dat je jezelf van tevoren al dwingt om een retourzending te starten: terwijl je je pakket nog niet eens in huis hebt. Uiteindelijk dient het gemak de mens en zullen er nog steeds veel mensen zijn die 18 pakketjes of meer ontvangen deze feestdagenperiode. Het kan alleen wel helpen om er iets bewuster mee om te gaan, waar dat kan. Hierin maakt uiteindelijk iedereen zijn eigen keuze, maar dan moet je wel weten wat de keuzes zijn en je daar bewuster van worden. Denk dus iets vaker aan de bezorgers, aan de retouren en aan je buren wanneer je een pakketje bestelt, en vooruit, ook aan de natuur en het gedoe dat je er zelf van kunt hebben.