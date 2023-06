Postnl introduceert buddysysteem voor pakketjes: Pakketmaatje

PostNL heeft in de afgelopen jaren allerlei verschillende methoden geïntroduceerd om te zorgen dat de bezorgers niet met pakketjes blijven rondrijden, maar ze ook daadwerkelijk op het juiste adres worden afgeleverd. Sommige bezorgers zijn een beetje te fanatiek en gooien pakketjes in de kliko of zetten ze gewoon voor de deur, maar over het algemeen werken er veel professionals bij PostNL en hebben die het onder andere mogelijk gemaakt voor mensen om gebruik te maken van pakketkluizen, van leveren bij de buren, enzovoort. Nu komt daar iets nieuws bij: Pakketmaatje.

Pakketmaatje

Pakketmaatje, je zou denken dat dat je bezorger is, maar dat is niet het geval. Je Pakketmaatje is een bekende van je, bijvoorbeeld een buurvrouw of een vriend die dichtbij woont. Je wijst zelf iemand toe en diegene krijgt dan inzicht in alle pakketjes die je op jouw adres ontvangt onder jouw naam. Het idee daarbij is dat als jij niet thuis bent, je Pakketmaatje er eventueel voor kan kiezen om je pakketje aan te nemen.

Het is een handige mogelijkheid voor bijvoorbeeld studentenhuizen, waar mensen verschillende bellen hebben en er daardoor soms veel pakketjes worden gemist. Door je huisgenoten je Pakketmaatjes te maken, is dat hopelijk wat minder vaak het geval. Ze weten dat je die dag een pakketje verwacht en kunnen daar dus rekening mee houden. Pakketmaatje ben je pas als iemand jou aanmerkt als maatje. Dat kan diegene doen in de app van PostNL. Vervolgens krijg je een e-mail en kun je ermee akkoord gaan Pakketmaatjes te worden.