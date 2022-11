​Mysteryboxen en onopgehaalde pakketjes van Amazon: hoe zit dat?

Je ziet er op social media vaak reclame voor: mysteryboxen, trays of onopgehaalde pakketjes van Amazon en AliExpress. Je koopt hiermee een soort batch met allerlei nooit opgehaalde pakketten van deze winkelplatformen. Maar, hoe zit dat precies?

Onopgehaalde pakketjes “Dit is de beste tijd van het jaar om Amazon-trays te kopen.” Met allerlei hippe teksten worden de onopgehaalde pakketjes van Amazon aangeboden. Maar, ook met urgentie: “Trays worden maar een halve maand per jaar verkocht, als je het mist, moet je nog een jaar wachten.” Mochten er nog geen alarmbellen afgaan voor wat betreft de aangeboden waar, dan zou je onderbuikgevoel al iets moeten zeggen: die urgentie in het bericht. We leren het in elke phishing-training: vaak hebben internetcriminelen enorme haast. Je moet snel geld overmaken, snel op een link klikken: er is geen tijd te verliezen. Hmm, verdacht…

Mysteryboxen Maar zijn deze mysteryboxen en onopgehaalde pakketjes inderdaad zo’n illegale praktijk, of niet? Dat hangt ervanaf. Het goede nieuws is dat het wel kan, het slechte nieuws is dat er enorm veel scams zijn op dit gebied. Logisch: mensen willen graag een koopje scoren door dit te kopen en zijn waarschijnlijk minder oplettend, waardoor ze eerder trappen in valse links. Erg jammer dat dit op zo’n grote schaal gebeurt, want er zijn wel degelijk veel pakketjes van Amazon die nooit worden opgehaald of om andere redenen ‘over’ zijn. Ze raken kwijt terwijl ze van de ene in de andere truck worden ingeladen, of ze raken in een distributiecentrum al kwijt. Als klant maakt dat weinig uit: klaag je dat je niets hebt ontvangen, dan krijg je vaak je geld terug. Maar wat doet Amazon met die pakketjes die nooit op hun bestemming aankomen?

Scams Ze worden inderdaad online aangeboden, maar je moet hiervoor wel naar websites gaan die legitiem zijn. Websites die legitiem schijnen te zijn voor dit soort mysterieuze praktijken, dat zijn onder andere Liquidation.com, BULQ en Swap Madness. Zo weet je dat je niet last krijgt van cybercriminelen en kun je inderdaad ook daadwerkelijk je pakketje ongeopende pakketjes thuis verwachten. Wat erin zit is natuurlijk altijd de vraag, maar het zijn dan wel echt Amazon-pakketjes. Misschien met een paar sokken, of met een leuke gadget: het kan natuurlijk vanalles zijn. Het kunnen bijvoorbeeld ook onderdelen van een stofzuiger zijn die je helemaal niet in je bezit hebt, of een asbak terwijl je niet rookt.

Unclaimed Amazon packages In ieder geval schijnen de ‘unclaimed Amazon packages’ pakketten te zijn die tenminste 90 dagen oud zijn: dat is hoe lang Amazon de pakketjes in hun distributiecentrum laten staan om het voor de ontvanger mogelijk te maken om het pakketje op te halen. Gebeurt dat niet, dan biedt Amazon de pakketten aan in een veiling. Een beetje zoals bij Storage Hunters, waarbij je in dat geval een opslag koopt zonder dat je weet wat erin zit, maar dan is het geen opslag maar een Amazon-pakket (of een batch). Vaak kopen goede doelen ze op, maar ook ecommerce-bedrijven die er nog aan willen verdienen door ze door te verkopen aan individuen.

Goed(kop)e deal? Dit gebeurt al heel lang, maar in de laatste jaren is hier een grotere focus op gekomen en die wordt waarschijnlijk weer groter nu het ook economisch wat minder voorspoedig gaat. Hierdoor zullen meer mensen interesse tonen in deze ‘goedkope deals’, al kun je je afvragen of je daar wel over kunt spreken als je totaal niet weet wat je koopt. Eén ding is zeker (en dat is ook de reden dat ze de laatste tijd zo populair zijn): het is ook als je er niet zelf een hebt gekocht toch leuk om te ontdekken wat erin zit. De ene na de TikTok’er komt dan ook met een video waarin er dit soort pakketten worden opgemaakt zodat je ten eerste kunt zien wat je daarin kan verwachten, maar ook hoe de TikTok’er of YouTuber erop reageert.

TikTok en YouTube Het is dus aannemelijk wat die aantrekkingskracht toch is, maar tegelijkertijd is het ook voer voor phishers die je ermee hopen te vangen. Bovendien moet je ook letten op de verzendkosten die worden berekend, want die kunnen soms flink oplopen. Het kan natuurlijk een interessant pakketje zijn, maar er is ook veel rommel in omloop. Check bijvoorbeeld hier en daar eens wat YouTube-video’s of TikToks met dit soort unboxings om te zien wat er zoal in kan zitten, al moet je ook hier een slag om de arm nemen: je weet immers bij een goede vangst niet altijd hoeveel slechte pakketjes er zijn voorgegaan.

Spannend Het is misschien wat minder spannend, maar mysteryboxen zijn vaak niet (helemaal) wat je wil. Pas niet alleen goed op waar je je geld uitgeeft, maar ook hoeveel geld je aan deze experimentele pakketjes spendeert. Twijfel je bovendien of een bepaalde website wel echt is? Als je al aan je water voelt dat er iets niet in orde is, dan kun je het beter niet doen, maar je kunt ook Scamwatcher checken om te zien of het eventueel een al bekende scamsite is. Het is natuurlijk heel grappig om eens zo’n pakketje te kopen, maar het kan je ook veel ellende opleveren.