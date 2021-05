De hype rondom verloren pakjes van AliExpress

AliExpress blijft ons verbazen. Met de vreemde producten die we er kunnen kopen, de lage prijzen en nu ook met de hype rondom verloren pakjes. Wat is er aan de hand? Online worden regelmatig partijen pakjes aangeboden van AliExpress. Het gaat dan om partijen met pakketjes die, zoals we online overal lezen en zien 'nooit bij de ontvanger zijn aangekomen'. Omdat de verkeerde adresgegevens zijn ingevuld bijvoorbeeld. Als ze niet worden afgeleverd zou Ali het 'verloren pakketjes' noemen en ze verzamelen. Handelaren kunnen ze daarna opkopen en weer verkopen. De pakjes zijn ongeopend, dus niemand weet in principe iets over de inhoud. Klinkt allemaal een beetje louche en vreemd, toch? Handig voor vloggers en influencers Verschillende vloggers en influencers zijn bekend met het opkopen van verloren pakketjes van AliExpress en dat is voor hen weer een mooie gelegenheid om er een video over te maken. Want natuurlijk zijn we allemaal nieuwsgierig naar wat er in die pakjes zit. Kijk maar eens naar deze video van Gewoon Thomas:

Waar komen die verloren pakketjes vandaan? Nou, dat is meteen een heel goede vraag. Want al die pakketjes belanden dus ergens op een stapel waar iemand ze opkoopt en vervolgens verkoopt. Zit AliExpress daar zelf achter? Of is er iets anders aan de hand? Klopt het dat de pakketjes niet afgeleverd konden worden? De hype begon een paar weken geleden, toen steeds meer filmpjes erover op TikTok verschenen. Uit een snelle ronde op Google blijkt dat Alphen aan den Rijn de plek is waar je grote hoeveelheden ongeopende pakketjes kunt halen. Kopen bedoelen we eigenlijk, want voor niets gaat de zon op. Opvallend aan veel filmpjes op YouTube en TikTok van Nederlandse influencers is dat de pakjes geadresseerd zijn aan ontvangers in het buitenland. Zo worden Finland en Litouwen bijvoorbeeld vaak genoemd. Hoe komen ze dan in Alphen aan den Rijn terecht? Dat is voorlopig nog een mysterie. PostNL en DHL Het lijkt onmogelijk dat deze pakjes van AliExpress door onze grote bezorgdiensten PostNL en DHL worden aangeboden. PostNL heeft een afdeling 'Onbestelbare Stukken', waar alle pakketten en post naartoe gaat die niet kon worden afgeleverd. Daar wordt het geopend om te zien of achterhaald kan worden wie de geadresseerde of afzender is. Als de zending waardevol is wordt het een jaar bewaard, anders meteen vernietigd. Op de website van DHL lezen we dat wanneer een pakje niet wordt opgehaald het na 7 dagen wordt teruggestuurd naar de verzender. Niemand weet waar de pakjes vandaan komen en hoe deze zendingen in Nederland bij een distributiecentrum in Alphen aan den Rijn zijn beland. Nou ja, de aanbieder wel natuurlijk.

Wat zit er in de ongeopende pakjes van AliExpress? De kopers weten van tevoren niet wat er in de pakjes zit dus de inhoud is altijd een verrassing. We zien in de filmpjes dat het vaak gaat om bijvoorbeeld make-up, screenprotectors en telefoonhoesjes. Maar ook de populaire fidget toys zien we vaak terug, net als seksspeeltjes en verzorgingsproducten. Een zak kost meestal € 50 en dan ben je wel even bezig met openen. Er kunnen namelijk gerust 100 pakjes in een zak zitten. Het is niet gek dat de filmpjes zo populair zijn. Ook unboxing video's scoren bijvoorbeeld al jaren goed. What about privacy? Wat ons ook is opgevallen: de namen en adressen van de geadresseerden staan gewoon nog op de pakjes. Hoe zit het dan met de privacy? Sommige vloggers doen bovendien geen moeite om de adressen af te dekken, wat toch wel een beetje jammer is. Hoewel de kans klein misschien is dat je precies de afzender in Litouwen kent, liggen de gegevens van deze ontvanger wel op straat. Of op YouTube. Jij zou waarschijnlijk ook niet willen dat iemand in Litouwen in één klap al jouw gegevens heeft. De zakken zijn razend populair, want we lezen op verschillende plekken dat ze overal binnen no-time zijn uitverkocht. Toch raden we het je niet aan om een zak te kopen. Ten eerste is nog steeds niet bekend wat de herkomst van de pakjes is en ten tweede weten we toch allemaal wat AliExpress verkoopt? Dat zijn vaak spotgoedkope producten die je niet nodig hebt. Je moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar doe vooral zelf ook eerst even een rondje op Google.