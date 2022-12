PostNL pakketpunten weg bij Albert Heijn

Soms is het gebruik van een PostNL pakketpunt gewoon handig als je een pakketje bestelt. In plaats van ‘verplicht’ thuisblijven laat je de bestelling bij een supermarkt, drogist of andere winkel met een PostNL servicebalie in de buurt bezorgen. Binnenkort kan dat niet meer bij Albert Heijn. De supermarktketen heeft namelijk besloten om te stoppen met deze service.

Zes jaar geleden gestart

Het opdoeken van de bemande PostNL pakketpunten bij AH is overigens al een proces dat ruim zes jaar geleden al in gang gezet is. Toen, in 2016, verdween de PostNL pakketservice al in ruim 150 van de bijna 250 supermarkten. Als reden noemde Albert Heijn onder andere de steeds grotere drukte bij die balies. In de jaren die volgden daalde het aantal AH’s met een PostNL pakketpunt verder. Nu is dus besloten ook deze service in de laatste 27 filialen stop te zetten.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen Albert Heijn supermarkten overblijven waar je ook daarna nog een PostNL pakketpunt kunt vinden. Franchisenemers van de supermarktketen zijn vrij om zelf een contract af te sluiten met PostNL hiervoor.

