AH Overblijvers: versproducten van de ondergang redden

Albert Heijn deed al met een aantal ‘AH To Go’ winkels mee aan Too Good to Go, een app waar je de overgebleven producten, zoals brood, zuivel, groenten en fruit, van winkels in de buurt kon ‘redden’ van de afvalcontainer. Nu is de grootgrutter gestart met een eigen variant op dat concept: AH Overblijvers. Met als belangrijkste doel natuurlijk het verminderen van voedselverspilling.

AH test een eigen Too Good to Go

Op dit moment gaat het nog om een experiment in tien winkels, met name in de Randstad. Via de Overblijvers app (beschikbaar voor Android en iOS) kun je de winkel van jouw voorkeur kiezen om vervolgens te zien welke Overblijvers daar nog beschikbaar zijn en wanneer ze opgehaald kunnen worden. Er zijn vier productcategorieën: Vegetarisch, Brood, Uit het assortiment en de Verrassing. Je moet de AH Overblijver van je keuze wel in de app reserveren. Afrekenen doe je in de winkel, wanneer je hem ophaalt.

Voor wie het concept van Too Good to Go niet kent. In de app kun je op basis van je locatie zien welke winkels in de buurt bepaalde producten over hebben. Die winkels stoppen deze producten in een pakketje bieden die voor een paar – doorgaans drie tot zes – euro aan. Op het moment dat jij een van die Too Good to Go’s wil hebben, dan kun die via de app reserveren én betalen. Je krijgt ook te zien wanneer de producten opgehaald kunnen worden. Aangekomen in de winkel toon je het betaalbewijs en loop je met je ‘Too Good to Go’ naar buiten.

Too Good to Go vs. AH Overblijvers

Het grote verschil tussen AH Overblijvers en Too Good to Go is dat de Albert Heijn app natuurlijk alleen aanbiedingen toont van haar eigen winkels. Bij Too Good to Go zie je aanbiedingen van tientallen winkels in je omgeving. Behalve supermarkten zitten daar ook bakkers, broodjeszaken, lunchrooms, restaurants en groothandels bij. Ook de Makro (Metro) en Sligro doen eraan mee. Dat zijn weliswaar groothandels waar je een pasje voor moet hebben om er te kunnen winkelen, maar de Too Good to Go aanbiedingen liggen bij de infobalie aan de ingang. En omdat je die via de app al betaald hebt, is een pas van de groothandel niet nodig.

Een ander duidelijk verschil tussen AH Overblijvers en Too Good to Go is dat Albert Heijn wil dat je een AH-account gebruikt voor de app. Bij Too Good to Go kun je gewoon met je Google account inloggen. Uiteraard betekent een AH-account ook dat je je bonuskaart kunt koppelen en het is niet gek dat AH klanten (nog) meer aan zich wil binden en dat ze daarvoor ook AH Overblijvers, als het experiment slaagt, voor zal inzetten. Daarnaast is het ‘AH-only’ aanbod natuurlijk wel beperkter dan de tientallen winkels die aan Too Good to Go meedoen