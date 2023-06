Videodeurbel is in: 1,2 miljoen slimme deurbellen in ons land

Even aanbellen betekent steeds vaker: gefilmd worden. Volgens onderzoek van Multiscope hebben 1,2 miljoen huishoudens een slimme bel op of bij de deur. Op die manier kunnen mensen onder andere een gesprek of afstand houden met een pakketbezorger of gast, of zien wie er voor de deur staat via de camera.

Slimme deurbellen De slimme deurbellen zijn populair in ons land en dat is voor te stellen. Om de bovengenoemde redenen, maar ook voor de veiligheid. Je kunt ook zien als er gespuis rond je deur is. Geen wonder dus dat de politie ook vaak veel interesse heeft in de beelden die door de videodeurbellen worden gemaakt. Verwacht de politie dat er mogelijk verdachten op de beelden van bijvoorbeeld de buren staan, dan gaan ze daar vaak even langs. Ook is er een speciale database waaraan je je camerabeelden kunt koppelen, genaamd Camera in Beeld. Bekende merken van videodeurbellen zijn onder andere Nest, marktleider Ring, Eufy, Blink en budgetmerk LSC (onder andere bekend van de Action). Deze en andere merken zijn bij ongeveer 1 op de 3 Nederlandse huishoudens aanwezig. Handig voor als je even wil terugkijken wie je hebt gemist bij de deur, of als je iets wil vragen aan de pakketbezorger wanneer je niet thuis bent en hij vol goede moed met pakket en al voor de deur staat.

Steeds meer smarthome Multiscope ondervroeg bijna 5.000 Nederlanders en daaruit bleek dat 28 procent slimme beveiliging in huis heeft: dat kan dus ook een camera zijn zonder deurbelmogelijkheid. Slimme deurbellen bleken echter wat meer groei te laten zien. In 2018 hadden 250.000 huishoudens een slimme deurbel, dus het is duidelijk dat we in Nederland steeds meer gewend zijn geraakt aan het idee. Sowieso zijn smarthome-apparaten in trek in Nederland. 14 procent zegt een slimme beveiligingscamera te hebben en 11 procent een slimme rookmelder. Dat maakt ons land toch weer iets veiliger. En in sommige gevallen ook grappiger: Ring heeft op zijn Instagram-account talloze video’s van gekke situaties die zich voor de deur voordoen. De reden dat rookmelders zo in trek zijn heeft niet alleen met de slimme mogelijkheden te maken (het is toch fijn om via de app te weten te komen wanneer de batterij bijna leeg is, zonder dat hij luid gaat piepen). Deze apparaten zijn sinds vorig jaar verplicht, waardoor er veel meer vraag naar is.

Privacy We verwachten dat het aantal smarthomeapparaten per Nederlands huishouden de komende jaren nog flink zal stijgen. Enerzijds omdat mensen het toch vaker zien bij buren en familie, waardoor ze het zelf ook gaan overwegen, maar ook omdat mensen die eenmaal één product hebben vaak meer gaan komen in een bepaalde reeks om zo een steeds completer pakket aan smarthomeproducten te gebruiken, vaak perfect op elkaar afgestemd. Daarentegen zijn er ook veel mensen die er niet aan moeten denken, mede door privacyredenen of omdat ze niet zoveel gadgets in huis willen hebben slingeren.