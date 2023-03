Alles wat je moet weten over de politiedatabase Camera in Beeld

Als de politie wel eens een onderzoek in je buurt heeft verricht, dan weet je dat er vaak wordt gevraagd of je Ring-camera, Eufy-camera of andere beveiligingscamera wellicht beelden heeft geschoten van een bepaald incident. Je kunt het de politie echter makkelijker maken om misdaad op te sporen door bij voorbaat vast toegang te geven tot jouw camerabeelden om het huis. Dat kan binnen het Camera in Beeld-initiatief. Dit is wat dat inhoudt.

Beveiligingscamera's

Vroeger was het aanschaffen van beveiligingscamera’s vooral iets voor bedrijven die veel hadden om te bewaken. Toen waren die apparaten ook nog een stuk duurder. Inmiddels hebben we door smarthomegadgets een veel laagdrempeligere en goedkopere manier om de boel in en om ons huis in de gaten te houden. Je kunt veel waardevolle informatie vastleggen op een camera. Niet alleen het gezicht van iemand die bij je inbreekt, maar misschien ook iemands vluchtroute nadat die bij iemand anders iets heeft uitgehaald. De politie heeft er baat bij dit soort beelden zo snel mogelijk te hebben, waardoor het goed is als ze toestemming heeft om die beelden van je op te vragen wanneer het nodig is.

Je kunt de politie hiervoor toestemming geven middels Camera in Beeld. Je meldt dan vrijwillig jer beveiligingscamera aan en de politie heeft een overzicht met welke camera’s er in een bepaalde buurt mogen worden geraadpleegd. Je helpt dus indirect met een opsporingsonderzoek. Veel mensen denken dat de politie dan live gaat meekijken met je camera, of überhaupt een soort rechtstreekse verbinding heeft met jouw camera, maar dat is niet zo. Wel weet de politie dat jouw camera kan worden ingezet als er wel iets is voorgevallen en dat ze dus bij jou kunnen vragen om bepaalde camerabeelden.