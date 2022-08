​Bizar: Ring komt met een tv-programma voor Ring-bloopers

Je komt ze wel eens tegen op social media: mensen die hilarische beelden maken met hun Ring. Of het nu gaat om een pakjesbezorger die even flink jeuk heeft op een bepaalde plek of iemand die zelf dronken thuiskomt en in de plantenbak valt: waar mensen worden gefilmd, zijn altijd leuke bloopers te zien. Amazons bedrijf Ring kwam op een idee: een Lachen om Homevideo’s-tv-programma starten met video’s die door de bekende camera’s zijn opgenomen.

Gênante momenten De schrijfster van dit stuk heeft er ervaring mee: in haar vriendengroep zingt een video rond van een hardlooprondje dat startte met een harde val, inclusief het geluid van de ritselende bosjes waar ze in verdween. Het is stiekem ook eigenlijk wel heel grappig, wat zich zoal voor de Ring-camera afspeelt. Ring denkt dat het zo leuk is, dat er een tv-programma van te maken valt. Je kunt dan de gekke gebeurtenissen voor je Ring-camera inzenden, zodat meer mensen kunnen meelachen. Ring ligt de laatste tijd veelvuldig onder vuur, omdat het zonder huiszoekingsbevel Ring-camerabeelden naar de politie in de Verenigde Staten zou doorsluizen. In het kader daarvan is dit nieuws over het tv-programma dan ook best bijzonder.

Ring Nation Nu moeten als het goed is alle mensen die in Amerika op de televisie komen een speciale ‘appearance weaver’ tekenen, maar misschien komt het ook wel voor dat daar even iets minder streng op wordt gecontroleerd: dan zit je er als DHL-bezorger misschien helemaal niet zo op te wachten dat je ongevraagd op televisie komt met je actie. We zijn benieuwd hoe Ring gaat waarborgen dat dat niet gebeurt. In ieder geval is het in het licht van dat mogelijk sturen van beelden naar de politie een bijzondere timing van het camerabedrijf. Het televisieprogramma krijgt de naam Ring Nation en comedian Wanda Sykes is aangetrokken als presentatrice. Het wordt een dagelijks programma met ‘onverwachte, hartverwarmende en hilarische viral video’s’, aldus Ring. "Het samenbrengen van de gemeenschap is de kern van onze missie bij Ring en Ring Nation geeft vrienden en familie een leuke nieuwe manier om tijd met elkaar door te brengen.”

Entertainment of beveiling? Op zich heeft Ring het daar niet helemaal aan het verkeerde einde: het wil inderdaad een gemeenschapsgevoel teweeg brengen met zijn beveiligingscamera’s, maar de hele intentie daarachter is anders, namelijk: beveiliging en niet zozeer entertainment. Hoewel entertainment zeker een leuke bijkomstigheid is, klinkt het op zijn minst apart dat een bedrijf dat wil worden gezien als veiligheidspartner nu mensen te kakken gaat zetten met diezelfde camera’s. 26 september is Ring Nation voor het eerst op televisie. Of we het dan ook op Amazon Prime Video kunnen zien, dat is de vraag. Sowieso is het spannend: hoe vertaalt iets dat viral gaat op social media zich naar televisie? We hebben in Nederland ook een aantal televisieprogramma’s over het ‘viral internet’ gezien en die zijn meestal een vroege dood gestorven. Even afwachten dus hoe Ring het er vanaf gaat brengen met zijn Ring Nation, en vooral hoe mensen erop gaan reageren. Is zoiets net zo grappig buiten Instagram en je eigen kring?

Funniest Homevideo's Hopelijk kan de humor van Wanda een bijdrage leveren en zijn de oneliners beter dan die van het gemiddelde Funniest Homevideo’s-programma. En ja, we kunnen Ring erop afbranden, maar andere homevideo's zijn ook vaak geschoten met een beveiligingscamera. Alleen was dat toen in een wereld waarin bedrijven en winkels een camera hadden en niet iedereen thuis. In ieder geval loont het de moeite om je extra bewust te zijn van Ring-camera’s, want voor je het weet behoor je plotseling tot de Ring Nation. Als je straks ritselende bosjes op televisie ziet, dan weet je in ieder geval welk lot de schrijfster van dit stuk ten deel is gevallen.