Ring-deurbellen sturen beelden zonder toestemming naar de politie

Het is heftig en betekent dat je Ring-beelden dus niet veilig zijn. Waarom Amazon ervoor kiest dit te doen, dat is onbekend. Bovendien is dit nieuws niet alleen vervelend voor mensen die er zelf voor kiezen om zo’n camera op hun deur of in hun huis te hangen. Het is ook voor mensen die door je RIng worden gefilmd problematisch. Zeker Ring-deurbellen die gericht zijn op de openbare weg kunnen op deze manier allerlei mensen filmen en hun privacy is hiermee in het geding.

Het lijkt alleen te gaan om de politie in de Verenigde Staten, waar de politie officieel een huiszoekingsbevel moet hebben om dit soort beelden te kunnen opvragen. Sowieso is het de vraag waarom Amazon ze zomaar doorstuurt. Een senator in Massachusetts heeft aangekondigd dat Amazon toegeeft video’s vanuit een Ring-apparaat naar de politie te sturen. Dat is dit jaar al zeker 11 jaar gebeurt zonder dat de gebruiker hiertoe toestemming gaf en zonder dat de politie hiervoor een rechterlijk bevel had gegeven.

Dat aanleveren heeft trouwens wel alles te maken met de noodfunctie van de Ring. De politie vraagt de beelden op en Amazon bepaalt of het ze ook geeft. Echter is de controle over of dit wel echt de politie is erg gelimiteerd, waardoor ook wildvreemden op die manier aan jouw beelden kunnen komen. Officieel gezien mag Amazon de beelden wel naar de politie sturen: dat heeft het in zijn richtlijnen staan (maar wel alleen bij nood). Toch zegt Amazon zelf dat het allemaal erg meevalt. Sterker nog: het geeft aan dat het de beelden naar niemand stuurt, ook niet naar de politie.

Nu is het wel bekend dat Amazon een partnerschap heeft met de politie. Dat is onder andere voor de veiligheid van mensen met een Ring: Ring heeft namelijk ook de mogelijkheid om de politie te alarmeren wanneer er mogelijk wordt ingebroken. In eerste instantie zaten er zo’n 400 politie-eenheden in dit programma, maar inmiddels zijn dit er al meer dan 2.000. Aan de andere kant ook wel logisch, als Amazon blijkbaar zonder vragen bewijsmateriaal aanlevert.

Wettelijke standaard

Wat de waarheid is, dat is vaag. Juridisch gezien is Amazon genoodzaakt om informatie door te spelen naar de regering wanneer het idee is dat er een noodsituatie is. Denk aan een kidnapping of moord. Amazon geeft ook aan dat Ring in deze gevallen volgens de wettelijke standaard opereert. In Nederland gebeurt dit overigens hoogstwaarschijnlijk niet. De regels zijn hier net even anders. De politie kan de beelden van een Ring-camera wel in beslag nemen, maar hiervan word je wel op de hoogte gesteld. Tegelijkertijd is het maar afwachten of dat in de praktijk ook zo werkt.

Het is extra overweldigend omdat je wel een flink bedrag betaalt om van je Ring gebruik te kunnen maken. Voor een heel basic-abonnement voor één apparaat betaal je 3,99 euro per maand. Wil je meerdere apparaten toevoegen en alle opties? Dan ben je 10 euro per maand kwijt. Een flink bedrag voor een camera waarvan de beelden mogelijk iets te makkelijk naar de politie worden doorgesluisd. Ben je wel veilig voor je eigen slimme deurbel? Als het niet om de politie is, dan ook misschien nog wel om oververhitte Ring-deurbellen...