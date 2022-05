​Rookmelders straks verplicht: alles wat je moet weten

Dat betekent een flinke omslag, want veel Nederlanders blijken helemaal geen werkende rookmelder in huis te hebben. Volgens onderzoek door Interpolis heeft één op de zes Nederlanders geen rookmelder in huis. 33 procent van de mensen heeft wel een rookmelder opgehangen, maar inmiddels doet de batterij het daarvan allang niet meer. Dus uiteindelijk behoren die Nederlanders daarmee eigenlijk tot de groep die geen rookmelder in huis heeft.

Rookmelders

Rookmelders zijn soms ondingen. Als je ze op een moeilijk bereikbare positie hangt, dan is het soms erg frustrerend. Denk eraan als je per ongeluk iets laat aanbranden en hij afgaat ergens in de gang op een hoog plafond, of als hij begint te piepen omdat de batterij bijna op is. Het is dan ook aan te raden om toch een plek te zoeken die je wel enigszins makkelijk kunt bereiken. Ook kun je ervoor kiezen om een slimme rookmelder te nemen, want daarmee kun je in een app zorgen dat hij uitgeschakeld wordt en zie je ook meteen hoe zijn accu ervoor staat.

Vanaf 1 juli moet je in je woning op elke verdieping een rookmelder hebben, dus de kans is groot dat het de komende twee maanden stormloopt qua aankopen van rookmelders. Je denkt misschien dat een brand jou niet overkomt, of dat je echt wel wakker wordt, maar helaas zijn er jaarlijks toch weer mensen die dit ook dachten en het niet kunnen navertellen. In 2021 werden woningbranden 31 mensen fataal. Een rookmelder is helemaal niet zo duur: voor nog geen tientje heb je er al een in huis. Je moet hem alleen niet vergeten op te hangen.