Hoe word je psychologisch gemanipuleerd bij online shoppen?

We weten allemaal wel ongeveer hoe we naar webwinkels worden getrokken. Het zijn de reclames tussen de Instagram Stories door, of de nieuwsbrieven in de inbox. Maar er zijn ook heel veel psychologische truukjes die worden uitgehaald om te zorgen dat je zelfs gaat shoppen als je je echt had voorgenomen dat niet te doen, of om je nog meer geld te laten uitgeven. We gaan er een aantal bij langs, zodat je je volgende online shoppingtrip iets beter weet waar je op moet letten om niet in die ecommerce-val te trappen.





De aftellende klok De klok is altijd een probleem bij online shoppen. Enerzijds voel je dat je snel moet doorshoppen omdat anders je kortingscode niet meer werkt, anderzijds staan er soms zelfs letterlijk aftellende klokken op websites om je maar te laten weten dat je haast hebt. Het is niet voor niets dat verstuurders van phishing mails ook vaak iets sturen wat een heel hoge urgentie lijkt te hebben: hoe meer haast je hebt, hoe meer gehaast en dus onderdoordacht je dingen aanpakt. En dus ook meer in je mandje gooit. Het verlengde hiervan is de melding dat er nog maar 1 hotelkamer over is om te boeken, of dat 16 mensen dat hotel die dag al hebben geboekt. Het zijn alelmaal slimme manieren om haast te creëren en ook wat onzekerheid: wat als deze goede deal straks weg is? Nou, dan vind je wel een andere, als je überhaupt dat product of die dienst wel nodig hebt…

Dark design Als mensen het over dark design hebben, dan bedoelen ze vaak dat websites zo worden ontworpen dat je ogen worden getrokken naar bepaalde plekken. Zet jij een oranje of rode knop neer waarop staat KOPEN en je maakt de ‘annuleren’-knop grijs op een lichtgrijze achtergrond, dan weet je dat mensen eerder kijken en daardoor ook eerder klikken op de ‘kopen’-knop. Er worden door ontwikkelaars enorm veel van dit soort grapjes uitgehaald, dus let daar goed op. Zo zijn we ook vaak geneigd om op het knopje te klikken dat het meest rechts staat, waardoor links vaak de knoppen en de info te vinden zijn die de webwinkel je liever niet wil laten zien (maar bijvoorbeeld wettelijk gezien wel moet laten zien).

Pas op voor cookies Daarnaast zijn webwinkels dankzij cookies en cache volledig op de hoogte van wat je allemaal bekijkt. Niet alleen zullen ze hierdoor nog meer aanraden dat je waarschijnlijk leuk vindt (Shein is daar bijvoorbeeld een ster in), ze kunnen je ook als je na lang wikken en wegen toch het winkelmandje hebt weggeklikt ook nog even een mail nasturen dat je nog iets in je winkelmandje hebt. Sommige winkels doen er zelfs nog een korting op. Trap er niet in: je hebt al besloten om je winkelmandje niet meer te willen, dus blokkeer vooral die mailtjes over al dat moois dat nog in je winkelmand prijkt.

Klopt de korting? Mediamarkt is ooit op de vingers getikt omdat het zijn prijzen steeds verhoogde voor de BTW Weg Ermee-weken, waardoor die 21 procent korting heel hoog leek, maar dus eigenlijk wel meeviel. We zijn als mensheid heel gevoelig voor aanbiedingen en goede deals, zeker als er echt wel 50 procent korting te halen valt (of liever nog, meer). Laat je echter niet gek maken. check altijd even op andere sites wat iets nu eigenlijk kost. Je zal schrikken van de prijzen, die bij andere websites standaard zijn en bij deze website een diepe aanbieding moet lijken.

Geloof de reviews niet zomaar Hoewel de wetgeving is veranderd op de reviews, kun je toch maar beter opletten of de review wel kloppen. Koop alleen producten die je echt zelf wil hebben. Natuurlijk mag je je zeker laten informeren in de reviews, maar alleen als het er veel zijn en op een gerenommeerde website, omdat de kans dat ze dan echt zijn het grootst is.

Bedenk een shopslot voor jezelf Een shopslot is een soort alcoholslot: heb je gedronken, ben je erg moe, spreek dan met jezelf af dat je niet gaat shoppen. Je bent dan minder goed in staat om een prijs of product goed te beoodelen en de kans op een kat in de zak of een gat in je bankrekening is dan veel groter. Nu heeft dat niet zozeer met psychologische manipulatie te maken, maar je bent ook daar gevoeliger voor als je flink tipsy bent of doodmoe. Het is algemeen bekend dat zodra de bar sluit, de kassa rinkelt bij online shops: wees daar geen onderdeel van, tenzij je dat graag wil en er heel blij van wordt.