We shoppen nog altijd volop online, en geven steeds meer uit

We shoppen met z’n allen weer (en nog altijd) volop online. Dat was de afgelopen twee jaar niet veel anders, al kochten we ‘post corona’ wel wat minder online uit. Op zich niet zo vreemd want tijdens de lockdowns van 2020 en 2021 hadden we natuurlijk maandenlang geen andere optie dan online shoppen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 84 miljoen online aankopen gedaan door in totaal zo’n 12,6 miljoen online shoppers. Samen gaven die 8,6 miljard euro uit.

Post-corona daling online shoppen stagneert

Vergeleken met een jaar geleden bleef het aantal online aankopen (84 miljoen) gelijk. Het bedrag dat we samen online uitgaven groeide daarentegen wel, met 5 procent. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de inflatie die sinds begin 2022 vrijwel elke maand dubbele groeicijfers aantikte. Het gemiddelde bedrag per online aankoop steeg daardoor naar 102 euro.

Zoals gezegd was met name 2021 een topjaar voor online shoppen. Vergeleken met het eerste kwartaal van dat jaar werden dit jaar bijna 7 miljoen online aankopen minder gedaan. Omdat het aantal online aankopen in het eerste kwartaal van dit jaar gelijk was met het aantal van het eerste kwartaal in 2022, lijkt het erop dat de post-corona daling een halt toegeroepen is. Zeker weten doen we dat natuurlijk pas als de cijfers voor het tweede en de volgende kwartalen dat ook aantonen.

De cijfers over online aankopen zijn afkomstig van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Het onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders en in samenwerking met PostNL, Betaalvereniging Nederland en Currence.