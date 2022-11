Europol maakte online shoppen weer iets veiliger

Cyber Monday, de online shopping frenzy variant van Black Friday, is ook de dag waarop Europol de resultaten van de strijd die de autoriteiten van de 27 EU-landen elk jaar voeren tegen malafide webshops bekend maakt. Doel is het offline halen van online shops die zich bedienen van oplichtingspraktijken of het verkopen van namaak (merk)producten. En, als het effe kan, ook de initiatiefnemers zelf oppakken. Daarnaast richt de actie zich ook op aanbieders van illegale content, zoals tv-streams van betaalzenders.

Duizenden webshops en illegale tv-kanalen opgedoekt

Dit jaar heeft Europol, samen met de wetshandhavers van de 27 EU-landen, tot nu toe alweer meer dan 12.500 sites (domeinen) van malafide webshops opgedoekt. Verder werden vijftien webshops gesloten die namaakproducten op sociale media sites aanboden en verkochten. En er gingen 32 servers offline die illegale content verspreidden, waaronder bijna 2300 tv kanalen.

De activiteiten van Europol beperkten zich niet alleen tot online acties. Zo werden ook meer dan 127.000 namaakproducten, met een waarde van ruim 3,8 miljoen euro, fysiek in beslag genomen. In totaal zijn 14 personen aangehouden en/of beschuldigd van misdrijven tegen intellectuele eigendommen.