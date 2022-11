​Cyber Monday: 5 koopjes die vandaag kunt scoren

Het is Cyber Monday. Een begrip in Amerika, maar sinds een aantal jaren ook steeds meer in Nederland. Het is eigenlijk een beetje een Black Friday, maar dan vindt dit niet in de winkel plaats, maar alleen online. Nog meer shoppen dus. Als je nog geld over hebt na Black Friday, dan zijn dit 5 aanbiedingen waar je je aan te buiten kunt gaan.



Apple MacBook Pro (2021)

Misschien ben je al langere tijd van de Apple-religie en begint je oude MacBook wat kuren te vertonen, of wil je juist proberen of een Apple-laptop iets voor je is. Apple Macbook Pro (14 inch met een Apple M1 Pro-chip) is in de aanbieding bij bol.com. Voor 512 GB ben je nu geen 2179 euro kwijt, maar 1919 euro. Deze enorm krachtige Macbook heeft een lange batterijduur, maar wordt ook geleverd met een snellader.