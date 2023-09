​Nederlanders gebruiken daadwerkelijk ChatGPT om hun cv te maken

#ChatGPT still no match for human intelligence: @kaspersky CEO https://t.co/ufAFZYtWiU

Securitybedrijf Kaspersky deed onderzoek naar het gebruik van de AI-tool en wat blijkt? We verbeteren maar al te graag ons cv met een sprankeltje AI . Ook wel logisch: je kunt de sterren van de hemel schrijven in je brief, maar als het om het cv aangaat, dan ben je toch vaak afhankelijk van een aantal standaard zaken die erin moeten staan. Net zo handig om dat dan even aan ChatGPT te vragen en er op basis van jouw gegevens iets moois van te maken.

You can use AI can make job hunting easier! Just used @ChatGPT to create a one-page resume for an Executive Assistant role, and it highlighted all organisational and admin skills like a pro. This is a game-changer for crafting the perfect CV. pic.twitter.com/xWKAzmahLK

Toch is het niet allemaal per se negatief. Een onderzoeker geeft aan dat het ook laat zien hoe makkelijk we ons toch wel aanpassen als er nieuwe technologieën opstaan. Echter geeft het bedrijf ook een waarschuwing. Onderzoeker David Emm: “Werkzoekenden moeten voorzichtig zijn met het gebruik van ChatGPT, want hoewel het ze op de korte termijn kan helpen die droombaan te bemachtigen, kunnen hun pogingen om de waarheid te verdraaien later tot problemen leiden. Werkgevers moeten zich niet voor de gek laten houden door een flitsend cv of goede motivatiebrief; controleer kandidaten en stel ze op de proef tijdens de wervingsfase zodat er geen teleurstelling ontstaat.”

Immers moeten jouw brief en cv er wel uitspringen, en dat is gelukkig ook snel het geval met AI. Onderzoek van onszelf wijst namelijk uit dat AI vaak erg dol is op bijvoeglijke naamwoorden en sowieso de neiging heeft om extra enthousiast te schrijven. Echter denkt Kaspersky dat dat soms te ver gaat: ChatGPT wil er namelijk ook nog wel eens dingen bij verzinnen, of iets wat meer aandikken. Hierdoor houd je een werkgever een iets mooier beeld van jezelf voor dan wie je werkelijk bent en dat wordt officieel toch geschaard onder catfishing.

When you lied on your resume about having previous retail experience pic.twitter.com/nCDBFRDBsr

Liegen in een sollicitatiebrief

Aan de andere kant is dit natuurlijk niet iets dat gebeurt door AI: mensen liegen al sinds we cv’s en sollicitatiebrieven maken over hun vaardigheden: we dikken dingen aan, we laten zaken waar we minder trots op zijn weg, en sommige mensen liegen zelfs hun hele cv bij elkaar. Volgens onderzoek zou maar liefst de helft van de Amerikanen wel eens een leugen op zijn cv of brief hebben gezet. Echter gaat zoiets natuurlijk sneller op het moment dat AI zo’n leugentje alvast invult: dan staat het er nou eenmaal al in zulke mooie volzinnen, en je hoeft het dan niet zelf te gaan verzinnen.

Ook als mensen eenmaal werk hebben, blijken ze veelvuldig naar ChatGPT te grijpen: 75 procent van de respondenten gebruikt het al op werk, of overweegt het. En dan is dat vooral om tijd te besparen door samenvattingen te laten maken van lange teksten, of om trends te analyseren en daarop te kunnen inspelen. Op zich niet zo gek, maar wat wel opvalt is dat 67 procent het werk van de AI-tool niet controleerd. Kortom: die nemen dus klakkeloos over wat het nog steeds veel fouten makende ChatGPT heeft bedacht. Dat kan wel eens helemaal verkeerd uitpakken.