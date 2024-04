Muziekstreamingdienst Spotify lijkt steeds meer op Primark

Spotify heeft sinds het begin van de app in 2006 nog nooit zijn prijzen verhoogd, tot het jaar 2023 aanbrak. Toen werd het duurder. En nu we net gewend zijn geraakt aan 2024, gaan ook dit jaar de prijzen van de streamingdienst omhoog. En ditmaal dus niet alleen omdat het een punt wil maken in Frankrijk . Is Spotify een soort Primark?

Spotify will increase prices by $1 to $2 a month in five markets by the end of the month, including the UK, Australia and Pakistan Prices will also increase in the US later this year. The higher prices will help cover audiobooks pic.twitter.com/8JMpPJe9t2

Waar Primark het straatbeeld heeft veranderd met zijn kartonnen tasjes met lichtblauw lettertype, heeft Spotify muziek veranderd. Niet hoe het klinkt, wel hoe we eraan komen. Spotify heeft voor veel mensen de verandering gemaakt van illegale downloads via Napster, Kazaa en Limewire, naar een legale manier van muziek luisteren. Van downloaden en offline luisteren, naar streamen. Van een vooraf vastgestelde playlist, naar welke muziek je maar wil luisteren op welk moment en waar je maar ook wil. Dat is een hele prestatie, zeker voor een startup die in het niet per se uitzonderlijk techie Zweden begon.

Primark, dat door sommigen ‘de pri’ wordt genoemd en door anderen ‘primarkt’, is een kledingwinkel die door velen wordt geliefd en door velen wordt verafschuwd. Het is fast fashion: goedkope kleding van doorgaans niet de beste materialen en dat ook nog gefabriceerd in lage lonenlanden. Een typisch voorbeeld van de weggooimaatschappij. Toen Primark net neerstreek in Nederland waren de prijzen spotgoedkoop, maar inmiddels kruipen die zo langzamerhand omhoog en valt zo’n merk toch door veel factoren een beetje van zijn voetstuk.

Oh okay primark I see you pic.twitter.com/wz1aBp52Dq

Hi-Fi

Maar helaas: Spotify-ceo Daniel Ek heeft een blinde vlek. Hij brengt wel veel mogelijkheden naar Spotify, maar dit zet geen zoden aan de dijk. Podcasts was een slimme keuze, maar wat heeft Spotify verder echt veranderd sinds die disruptie in de 00’s en begin 10’s? Vooruit, er is Wrapped, maar audioboeken komen nog niet echt van de grond en het komt nu voor de tweede keer met een prijsverhoging in een vrij korte tijd. Vorig jaar zomer werd het abonnement 1 euro duurder, en dit jaar gaat het omhoog in onder andere de VS en Pakistan, maar mogelijk ook in Europa. Echter is dit nog niet bevestigd door Spotify. Dit terwijl we naarstig wachten op iets waar audioliefhebbers en muziekfans al jaren om zeuren: een betere kwaliteit audio. Lossless, spatial: het is er niet.

En Spotify belooft het wel: het heeft al meerdere malen gesproken over Hi-Fi, waarin we ‘high definition sound’ kunnen verwachten. Maar inmiddels wordt de vraag meer of we het echt wel kunnen verwachten, want we zijn alweer vele maanden, misschien zelfs jaren, verder. Ondertussen is Spotify met andere dingen bezig, zoals ruzie maken met Apple, ruzie maken met Frankrijk, en slimme dealtjes sluiten met Google. Het zijn dingen waar we als consument niet per se heel snel beter van worden: Spotify zelf daarentegen, wel.