Waarom bij het grote, succesvolle Spotify toch ontslagen vallen

Het is een groot contrast: vorige week had iedereen het nog over Spotify op een positieve manier: het jaarlijstje Wrapped werd volop gedeeld en dan zie je ineens weer hoe veel gebruikers die app heeft. Tenminste, we hopen niet dat je ze alle 550 miljoen volgt op Instagram. Deze week ziet er echter heel anders uit voor Spotify: de kranten koppen dat het platform met een massa-ontslag te maken heeft en dat wordt ook door de ceo aangegeven. Maar hoe zit dat? Waarom gaat een app die zo succesvol lijkt te zijn, zo slecht dat maar liefst 17 procent van zijn personeel moet worden ontslagen?

Pregnant and laid off. Probably the worst timing on the planet. How is this legal? #spotifylayoffs

A reminder: It doesn’t matter how nice your offices are, your free meals, the familial jargon companies use, etc. It’s ALWAYS business over people. #spotifylayoffs pic.twitter.com/OmZqNyQSyY

Ontslagen bij Spotify

Of, om het in de woorden van ceo Ek te zeggen: “Om deze beslissing te begrijpen, denk ik dat het belangrijk is om Spotify met een heldere, objectieve bril te bekijken. In 2020 en 2021 hebben we geprofiteerd van de mogelijkheid van goedkoper kapitaal en hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in teamuitbreiding, contentverbetering, marketing en nieuwe marktsegmenten. Deze investeringen hebben over het algemeen vruchten afgeworpen en hebben bijgedragen aan de toegenomen productie van Spotify en de robuuste groei van het platform in het afgelopen jaar. We bevinden ons nu echter in een heel ander klimaat. En ondanks onze inspanningen om de kosten het afgelopen jaar te verlagen, is onze kostenstructuur nog steeds te groot voor waar we moeten zijn.”

Het is deze week niet voor het eerst dit jaar dat Spotify mensen moet laten gaan. Het heeft al twee ontslagrondes gehad dit jaar. Even overwoog het nog om dan maar in 2024 en 2025 voor kleinere ontslagrondes te gaan, maar er is een te groot probleem ontstaan in de financiële structuur voor Spotify om zich dat te kunnen veroorloven. De Spotify-ceo gaat verder: “Ik realiseer me dat een verlaging van deze omvang voor velen verrassend groot zal aanvoelen, gezien het recente positieve winstrapport en onze prestaties.” De kloof is echter toch te groot. Betekent dit dat Spotify een inschattingsfout heeft gemaakt? Dat is moeilijk te zeggen: een verschuiving in de economie is natuurlijk nooit helemaal te voorspellen. Aan de andere kant is het veelbetekenend dat dit niet eens de eerste ontslagronde van het jaar is, en dan ook nog zo’n fikse…